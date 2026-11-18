"Piiripunktide sulgemine avaldab otsest majanduslikku mõju Setomaa vallas tegutsevatele ettevõtetele, sest väheneb kogu piirkonna majanduslik aktiivsus, inimeste ostujõud ja omavalitsuse võime pakkuda elanikele vajalikke teenuseid," seisab SKVK pöördumises. "See omakorda toob kaasa Setomaa elanike elukeskkonna halvenemise ning võib põhjustada inimeste lahkumist, mis omakorda suurendab ka Eesti julgeolekuriske," tõdesid setode juhid teisipäeval saadetud pöördumises.

"Leiame, et kui julgeolekuriskide tõttu on vajalik sulgeda piiripunktid, peab selle otsusega kaasnema koheselt ka kompenseerimispaketi väljatöötamine ja rakendamine," on SKVK seisukoht.

Selleks, et leevendada piiripunktide sulgemisega kaasnevat kahju, taotleb SKVK Setomaa valla ja Seto Kongressi Vanemate Kogu esindajate kohest kaasamist otsuste ettevalmistamisse, et koostöös töötataks välja ning rakendataks kiiresti piiripunktide sulgemisega kaasnevate probleemide lahendamiseks tarvilikud leevendusmeetmed, seisab Setomaa vallavalitsuse pressiteates.

"Setomaa organisatsioonid ja kogukond mõistavad julgeolekuriske ning vajadust tagada Eesti turvalisus. Setomaa vald, organisatsioonid ja ettevõtjad on omalt poolt, sealhulgas oma kuludega, panustanud Eesti kaitsevõime suurendamisse," öeldakse peaministrile läkitatud SKVK pöördumises.

Selles märgitakse, et Petseri ja Petserimaa on Tartu rahu järgse piirilepingu kohaselt jätkuvalt Eesti Vabariigi ja seto rahva osa.

Vastavalt XIV Seto Kongressil 9.10.2024 vastu võetud otsusele peab Seto Kongress tarvilikuks, et kõik tegevused, mis mõjutavad elu ajaloolisel Setomaal-Petserimaal, tuleb algusest peale kokku leppida Setomaa esindajatega. Esmases järjekorras kõik see, mis puudutab Eesti-Vene kontrolljoonest üle käimist, Eesti passide väljaandmist ning nendega üle piiri käimist.

Piiripunktide plaanitavat sulgemist pole seni SKVK-ga arutatud. Setomaa inimesed on sellest teada saanud meedia vahendusel, tõdesid pöördumise autorid.

"Setomaa vald on Võru maakonnas ainus omavalitsus, millele ei laiene riigikaitselise taristu talumise kompensatsioon (nn Nursipalu toetus Võrumaal). Samas on nii riigipiiri kaitse kui Balti kaitsevööndi taristu rajamine toonud ja toomas kaasa kitsendusi siinsele elukorraldusele," lisati pöördumises.