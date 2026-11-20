TI-Hüppe sihtasutus otsib Eesti õpilastele ja õpetajatele mõeldud tehisaru õpirakenduse ITI edasiarendajat, sest senine koostööleping OpenAI-ga lõpeb. Arendajale ollakse valmis maksma kuni kaks miljonit eurot.

Eelmisel aastal sõlmis TI-Hüppe SA õpilastele tehisaru õpirakenduse arendamiseks koostööleppe OpenAI-ga ning selle aasta jaanuaris alustati gümnaasiumi 10.-11. klasside õpilastele õpirakenduste jagamist. Sellest õppeaastast laienes programm kogu gümnaasiumiastmele, põhikooliõpetajatele ning kutsekoolide õpetajatele ja õpilastele.

Järgmise aasta veebruaris saab leping OpenAI-ga läbi ja seetõttu otsib TI-Hüpe uut tehnoloogiapakkujat, kelle platvormil jätakata ITI arendamist Eesti õpilastele.

"Hankega valitud partneriga jätkame tööd, mida tegime esimesel õppeaastal koostöös OpenAI ja Google'iga. Me ei hangi üksnes kasutusõigusi, vaid ka õppimiseks vajalikke kohandusi, tuge ja koostööd. Uus teenusepakkuja selgub hanke tulemusel," ütles ERR-ile TI-Hüppe kommunikatsioonijuht Armas Riives.

Õpirakendus peab vastama Eesti koolide õppetöö vajadustele, sobima eesti keele- ja kultuuriruumi ning toetama õppimist. Õpetajatele hangitakse tehisarurakendus õppetöö toetamiseks.

Riivese sõnul sobivad keelemudelid kõigis tundides kasutamiseks ning lisaks ainetundidele ka iseseisvalt õppides.

"Näiteks matemaatikaülesande lahenduskäigu mõistmiseks, keelte harjutamiseks, keerulise teema selgitamiseks või oma tööle tagasiside saamiseks," rääkis Riives. "Õpetajad saavad tehisaru kasutada muu hulgas tundide ettevalmistamiseks ning õppematerjalide ja ülesannete loomiseks. Kasutusviisid ja -sagedus jäävad õpetajate ja õpilaste otsustada."

Ta lisas, et ITI eesmärk ei ole õpilase eest mõtlemist ära teha, vaid aidata tal ise mõelda ja õppida. See peab töötama eesti keeles ja arvestama Eesti kontekstiga ning suunama vajadusel kohalike abi- ja nõustamisteenusteni.

Õpilaste jaoks sarnaneb õpirakendus ChatGPT-ga, kuid see käitub teistmoodi: pakub näiteks õpilase tasemele sobivaid ülesandeid, aitab märgata vigu, toetab sobiva õppimisviisi planeerimist ning suunab ise õppematerjalist vastuseid otsima ja järeldusi sõnastama.

"Edasi arendame selle seost Eesti õppekavade ja õppematerjalidega. Meie pikem eesmärk on parandada õpilaste mõtlemis- ja õppimisoskust," ütles Riives ja lisas, et seda, kas ja kuidas õpirakendus sellele kaasa aitab, uurib Jaan Aru juhtimisel Tartu ülikooli teadusmeeskond koostöös Stanfordi ülikooliga.

Tehnoloogiapakkuja peab olema valmis andma kõigepealt kasutajakonto vähemalt 20 000 õpilasele ja 10 000 õpetajale ning hiljem suutma vajaduse korral kasutajate arvu suurendada 42 000 õpilase ja 19 000 õpetajani.

Sihtrühma kuuluvad gümnasistid ja kutseõppurid ning õpetajad, sealhulgas põhikooli viienda kuni üheksanda klassi õpetajad ja õpetajakoolituse magistriõppe üliõpilased. Põhikooliõpilastele selle hankega kasutusõigusi ei hangita.

Teenusepakkuja ei tohi kasutajaandmeid kasutada tehisarumudelite treenimiseks ning rakenduse vestluste sisule ei tohi õppeasutustel, õpetajatel ega administraatoril olla ligipääsu.

Hanke rahaline ülempiir on kaks miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Sellega hangitava teenuse kasutusaeg kestab tuleva aasta märtsist kuni 2028. aasta augusti lõpuni.

Delfi kirjutas reedel, et TI-hüppe õpirakendust kasutab igal nädalal aktiivselt ligikaudu 3200 õpilast ehk iga kuues, kellele on litsents antud. Kuna tegu on rakenduse prooviperioodiga, peab sihtasutus seda arvestatavaks tulemuseks.

Õpilased kirjeldasid portaalile, et eelistavad kooli pakutud lahendusele tavalist ChatGPT-d, sest sealt saab vastuse kiiremini - õpirakendus küsib lisaküsimusi, et noori suunata, aga õpilased tahavad sageli esmalt lihtsat vastust või selgitust ning liiguvad tagasi mõne tuttava tööriista juurde.

Hanget rahastab haridusministeerium koos erasektori toetusega TI-Hüppe haridusprogrammile.