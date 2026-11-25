Vabade Rahvaste Liiga on poliitiline ühendus, mis koondab Venemaal elavate põlisrahvaste iseseisvusliikumisi. Venemaal on Vabade Rahvaste Liiga kuulutatud terroristlikuks organisatsiooniks, seepärast tegutsevad 11 rahva esindajad eksiilis ja kongressid on seni toimunud Eestis. Liiga tegevus lähtub eeldusest, et sõda kiirendab Venemaa lagunemist ja põlisrahvastel avaneb võimalus ise oma saatuse üle otsustada. Paraku on Euroopa riikide jaoks olemas vaid suur ja ühtne Venemaa.

"Inimesed arvavad alati, et Venemaa on monoliitne, et seal elavad vaid venelased, kuid see ei ole absoluutselt nii. Me oleme klassikaline näide kolooniast ja koloniseeritud rahvastest, kuid seda teadvustavad vähesed," sõnas burjaadi demokraatliku liikumise juht Radžana Dugar-De Ponte.

Eesti võiks olla esimene, mis Venemaa põlisrahvastele toetust avaldab.

"Meid tuleb kuulda võtta, lõpetada meist Moskva sõnade järgi rääkimine, korraldada avalik arutelu ja kujundada orjastatud rahvaste suhtes riiklik poliitika. Sellist seisukohta pole veel ühelgi Euroopa riigil," lausus liiga president ja ersa maarahva vanem Syres Bolaen.

Vabade Rahvaste Liiga koostööpartner Eestis on URALIC keskus. Keskuse hinnangul pakuvad Venemaa põlisrahvad Eestile ajaloolist võimalust tülikast idanaabrist vabaneda.

"Venemaa põlisrahvaste enesemääramisõiguse teostamine mingil hetkel ilmselt tähendab seda, et vähemalt mõnedel nendest tekivad oma riigid. Tegelikult see on küsimus ka Eestile, et keda me näeme oma tulevase idanaabri või idanaabritena. See on pikaajaline vaade, aga ma arvan, et Eestil on vajalik seda omada," sõnas URALIC keskuse juht Oliver Loode.

Loode võrdleb Vabade Rahvaste Liigat väliseestlaste kogukonnaga, mille panus ja mõju Eesti vabanemisele oli märgatav.