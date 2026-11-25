Läti lennufirma Air Baltic vajab järjekordse rahastuse saamiseks riigilt 175 miljoni euro suurust garantiid. Otsus on neljapäeval parlamendi teha. Kui rahvaesindajad valitsuse ettepanekuga ei nõustu, saab lennufirmal raha otsa ja see ei saa enam tegutseda.

Kui Air Baltic alustas USA kohtu kaitse all kevadeni kestvat ümberkorraldusprotsessi Chapter 11, selgitasid Läti riigi ja ka lennufirma juhid rahvale, et pankrotioht on vähemalt selleks ajaks möödas. Teisipäeval õhtul aga teatas peaminister Andris Kulbergs, et nii see siiski pole. Nüüd nõuab erainvestor Air Balticule tegevuse ümberkorraldamise ajaks 125 miljonit eurot laenu andes Läti riigilt garantiid. 175 miljoni suuruse tagatise hulka on arvestatud ka 50 miljonit eurot intresse.

"Praegu on hetk, mil tuleb otsustavalt tegutseda. Ja otsustada, kas Air Baltic jääb või ei. Kui otsustame täna garantiid mitte anda, läheb kõik viltu. Küsitakse garantiid, mitte raha," ütles Kulbergs.

Otsusega on kiire, sest detsembri keskel peab USA kohus tehingu heaks kiitma, aga enne on vaja veel Euroopa Komisjoni heakskiitu. Nii Kulbergs kui ka uus transpordiminister kinnitasid, et Air Balticu ümberkujundamine edeneb hästi – lennukite arv on vähenenud 36-ni ja nende kasutamine on odavam, 18 õhusõidukist on loobutud.

"Septembris algas ümberkorraldusprotsess Chapter 11. Praegu toimuv on selle plaani osa. Valitsus otsustas toetada selle laenu garanteerimist. Nii saaks Air Baltic vajaliku raha, et talvekuud vastu pidada," ütles Krišs Lipšans.

Suur osa Air Balticuga seotud teabest on salajane ja valitsus arutab teemat kinnistel istungitel. Avalikkusele ei jaga selgitusi ka firma juhid. See on tekitanud reisijate seas segaduse ja küsitakse, kas lendudele on mõistlik pileteid osta või ei. Tavaline reisikindlustus lennufirma pankroti puhul ärajäänud reise ei hüvita.

"Kui seim teeb neljapäeval positiivse otsuse, võib osta "kirsihinnaga" (soodushinnaga) pileteid ka järgmiseks hooajaks. Selles mingit ohtu pole," ütles Kulbergs.

Parlamendi rahanduskomisjon kiitis garantii andmise heaks. Kui aga seimi homsel istungil hääletatakse seadusemuudatused maha, on Air Balticu lõpp lähedal.

"Kui seim garantii andmist ei toeta, siis pole midagi teha – parlament on nii otsustanud. Kuid sel juhul Air Baltic rohkem ei lenda," ütles Kulbergs.

Kulbergs rõhutas, et Air Baltic annab riigile 1,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust ja kõigile Balti riikidele vajalikud lennuühendused. Kaks pikaajalist strateegilist investorit on leitud, kuid nendega saab käed lüüa siis, kui firma on korda tehtud.