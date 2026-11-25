Kui enamasti oodatakse novembri lõpus esimest lund, siis Tartus ajab loodus hoopis oma rida. Ülikooli kliinikumi sisehoovis hakkasid ootamatut õitsema kirsipuud.

Kui suvel kliinikumi sünnitusosakonna ja uute puhasruumide vahele viis noort Jaapani õiskirsipuud istutati, loodeti elu ja uut algust sümboliseerivaid õisi näha alles kevadel. Ajal, mil suurematel jõulufännidel on kuused juba toas ja ehitud, võib Tartu ülikooli kliinikumi hoovis näha hoopis kevadist vaatepilti: õide on puhkenud kirsipuud.

"Ma arvan, meie kui ülikooli haigla jaoks on see väga tore jõuluime, aga samas, kui nüüd õieti mäletada, mis meediast on läbi käinud, siis tegemist oli ühe soojema oktoobrikuuga," lausus Tartu ülikooli kliinikumi haldusjuht Tauno Vanaselja.

Viiest puust kolm avasidki oma esimesed õied juba läinud nädalal. Aiandusteadlased selles aga imet ei näe: lõunapoolsetest puukoolidest pärit istikud ei pruugi meie kliimaga veel harjunud olla.

"Meie kliimas on täiesti tavaline see, et taimedel ongi puhkefaasid ja kui see puhkefaas on näiteks detsembriks läbitud erinevatel liikidel, siis võime kuulda ka, et viljapuud võivad puhkeda detsembris või jaanuaris, kui temperatuurid on selleks sobivad," ütles maaülikooli aianduse lektor Angela Koort.

Tartu ülikooli kliinikumi sisehoovis hakkasid õitsema kirsipuud. Autor/allikas: Mari Kedelauk/ERR

Praegune ilu jääb saabuva talvekülma ja lumesajuga paraku üürikeseks. Sama mure võib muutliku ilmaga tabada ka näiteks aedmustikaid.

"Kõikuvad temperatuurid meie talve juures ongi see probleem, miks meil siis saagid on väiksemad ja õisi on ka järgmine aasta vähem," lisas Koort.

Haiglapersonal ja patsiendid aga tuleva kevade pärast ei muretse, vaid võtavad ootamatust õieilust viimast. Loodus kalendrit ei küsi ja nii ongi kliinikumi sisehoovis tänavu kevad ja jõuluaeg korraga kohal.

"Ütleme nii, et akendel olen mitmeid rõõmsaid nägusid näinud, kes on sisehoovi vaadanud, et eks elu koosnebki väikestest rõõmsatest hetkedest," ütles Vanaselja.