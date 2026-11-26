Valitsus kiitis heaks avaliku teabe seaduse muutmise, millega luuakse õiguslikud alused andmejälgijale, millega saab inimene teada kui tema andmeid on vaadatud või kasutatud.

Pakosta ütles, et andmejälgija läheks kohustuslikuks kõigile riigi ametitele, kes jälgivad inimese andmeid.

Pakosta avaldas lootust, et riigikogu praegune koosseis jõuab eelnõu enne riigikogu valimisi vastu võtta.

"Andmejälgija on Eestis terve maailma mõistes täiesti unikaalne lahendus. Iga inimene saab, kas arvutis või oma mobiiltelefonis Eesti äpist vaadata, võtke sealt alajaotus andmejälgija ja te näete, millised asutused on teie andmeid vaadanud," ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta valitsuse pressikonverentsil.

Seni on Pakosta sõnul andmejälgija toiminud riigiametnike seas vabatahtlikuna ja sellega on liitunud 22 andmekogu.

Ta ütles, et tänu andmejälgijale inimesed näevad, kes on vaadanud andmeid näiteks rahvastikuregistris või terviseandmeid. "Me oleme selle kaudu jälile saanud ka mitmele väärkasutusele või isegi küberründele," ütles Pakosta.

Pakosta märkis, et kui riigikogu andmekogu kasutust reguleeriva eelnõu heaks kiidab, laieneb see veel umbes 300 andmekogule.

"See tähendab seda, et kõik vähegi olulisemad juhtumid, kus riik on vaadanud inimese andmeid, saab inimene sellest teada. See on see põhimõte, mille me kevadel juba heaks kiitsime. Ehk Eestis mitte riik ei kontrolli inimest, vaid inimene kontrollib riiki," lausus Pakosta.

Pakosta sõnul laieneb andmejälgija ka näiteks politseile ja kaitsepolitseile.

"Tõsi, te ei saa andmejälgijasse teadet, kui teie jälgimine peale hakkab, vaid ikkagi siis, kui see menetlus on lõppenud. Aga see teavitus tuleb," ütles Pakosta.

Andmejälgijaga hakkas justiits- ja digiministeerium esmalt tegelema möödunud aasta detsembris, kui ministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse väljatöötamiskavatsuse, millega muutuks andmejälgija kohustuslikuks pea kõigile isikuandmeid talletavatele avalikele andmekogudele.

Andmejälgija teenus on inimestele eesti.ee vahendusel kättesaadav 2017. aastast ning möödunud aasta lõpust on sellele ligipääs ka eesti.ee rakenduse vahendusel.