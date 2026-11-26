Riigikontrolli hinnangul ei ole senised meetmed olnud elatisvõlglaste mõjutamiseks piisavad ning sotsiaalministeerium pidanuks võtma ülalpidamise tagamisel eestvedaja rolli. Sotsiaalministeerium ei pea seda võimalikuks, sest täitemenetluses lastele määratud elatise kättesaamine on justiitsministeeriumi vastutusala, viimane omakorda ei ole kõigi auditi soovituste ja kriitikaga nõus.

Kui lapsevanem jätab elatise lapsele maksmata, maksab seda tema eest riik, et tagada lapsele vähemalt osa ülalpidamisest. Hiljem nõuab riik makstud summa elatisvõlglastelt välja, kuid nagu selgus riigikontrolli värskest auditist, jääb lõviosa sellest tagasi saamata.

Riigikontroll kritiseeris sotsiaalministeeriumi, kes ei ole auditi kohaselt lapse heaolu poliitika eest vastutajana võtnud laste ülalpidamise tagamisel tervikliku eestvedaja rolli ning ministeeriumidel puuduvad ühised eesmärgid ja tegevuskava. Lapse ja riigi nõuded kuhjuvad ning riigi kanda jääb ülalpidamiskulu.

Sotsiaalministeerium endale sellist eestvedaja rolli aga ei soovi. Ministeeriumi laste ja perede osakonna perepoliitika juht Maarja Kärson ütles ERR-ile, et täitemenetluses lastele määratud elatise kättesaamise teema kuulub justiitsministeeriumi vastutusalasse.

"Meie sotsiaalministeeriumis ei saa luua tähendavaid meetmeid täitemenetlusse või kontrollida nende rakendamist," sõnas ta. "Seetõttu ei tundu ka loogiline, et meie ministeerium saaks eest vedada muutusi selles valdkonnas, et täitemenetlused tõhusamad oleksid."

Kärson tõdes, et kuna täitemenetluse korraldus on justiitsministeeriumi vastutusalas, pole sotsiaalministeeriumil olnud ka põhjust seda teemat põhjalikumalt arutada.

"Aga selge on see, et see probleem on aina kasvav ja üha rohkem on vaja ühiselt teha koostööd, et seda probleemi ka lahendada," lisas ta.

Justiitsministeeriumi kohta märkis audit, et alates 2020. aastast ei ole nad teinud kohtutäiturite üle korralist järelevalvet. Sealhulgas ei ole ministeerium süsteemselt kontrollinud, kas kohtutäiturid kasutavad elatise sissenõudmiseks loodud erimeetmeid nõuetekohaselt.

Justiitsminister Liisa Pakosta ütles, et riigis on olemas selge jaotus: sotsiaalministeerium vastutab selle eest, et kui on sündinud beebi, saaks temast tema enda kõige parem versioon täiskasvanuna ningkogu toe üle, mis on ühiskonnal vaja anda tema suureks kasvamiseks, peab järge sotsiaalministeerium.

"Sotsiaalministeerium on ka välja töötanud riikliku elatisabi süsteemi ja meie seda väga kiidame," lausus Pakosta. "Justiits- ja digiministeeriumi ülesanne on kohtute töökorraldus olukorras, kus lapsevanemad on omavahel nii suures tülis, et nad ei saa ilma kohtuta lapse kasvatamise üle otsuseid tehtud."

Pakosta lisas, kui kohus on elatise välja mõistnud ja vanem seda ei maksa, nõuab seda välja kohtutäitur ning kohtutäiturid kuuluvad justiitsministeeriumi vastutusalasse.

"Justiits- ja digiministeerium on teinud alati järelevalvet, kui on tulnud mõni kaebus kohtutäituri peale. Lisaks on alates kevadest töös seaduse väljatöötamiskohustus, et laiemalt ümber korraldada ja vaadata vajadus kohtutäiturite järelevalveks," ütles Pakosta.

Justiisministeerium tõi riigikontrollile antud selgituses välja, et nad nõustuvad auditi peasoovituse suunaga ning vajadusega toetada lapsevanemaid oma õiguste ja olemasolevate võimaluste kasutamisel, ei ole aga nõus kõigi auditi järelduste ja soovitatud lahendustega.

Muu hulgas ei pea ministeerium põhjendatuks järeldada vähesest elatisabi tagasilaekumisest, et sundtäitmise erimeetmed on ebaõnnestunud. Ka leiab justiitsministeerium, et elatise arvutamise probleemid saab lahendada olemasolevate reeglite selgitamise ja praktika ühtlustamisega.

Mitmed muudatused on ettevalmistamisel

Kärsoni sõnul on sotsiaalministeerium viimastel aastatel elatisabisüsteemi analüüsinud ja valmistanud ette seadusemuudatusi, mis seda parandaksid.

"Hetkel on riigikogu menetluses üks muudatus, mis puudutab just riigi elatisabinõuete tagasinõudmise aegumist. See oli ka riigikontrolli aruandes välja toodud, et seal oli väike aegumisprobleem – riigi nõuded võisid aeguda enne, kui aegus põhinõue ja riigil justkui siis ei tekigi võimalust üldse oma raha tagasi saada," ütles Kärson, kelle sõnul saab see mure eelnõuga lahendatud.

Lisaks on ettevalmistusel seadusemuudatused, mis puudutavad kohtumenetlusaegse elatisabi maksmist. See muutub rohkem toetuselaadseks väljamakseks, mida on riigil võimalus tagasi nõuda ainult vähestel juhtudel, kuid see on Kärsoni sõnul alles eelnõu staadiumis. Kavas on ka algatada laiem elatisabisüsteemi hindamine.

Sotsiaalministeerium lubas tegeleda edasi küsimustega, mis on nende pädevuses ning ühtlasi on plaanis uue aasta alguses kutsuda kokku kõik osapooled ehk lisaks justiitsministeeriumile ja sotsiaalministeeriumile veel maksu- ja tolliamet, kohtutäiturid, sotsiaalkindlustusamet ja kõik teised seotud osapooled.

"Seal kohtumisel saamegi arutada, millised on erinevad probleemid selles valdkonnas, kelle vastutusalasse nende lahendamine kuulub ja millised on järgmised sammud ja tähtajad, mida iga asutus enda pädevusvaldkonnas ära teeb," sõnas Kärson. "Ma usun, et riigikontrolli soovitusi võtavad kõik kasutused piisavalt tõsiselt, et need enda vastutusalas olevad tegevused ka ära teha."

Seda, miks on riigil õnnestunud elatisvõlgnikelt tagasi saada kõigest viis protsenti nende eest makstud elatisabist, ei osanud sotsiaalministeeriumi perepoliitika juht öelda. Ta märkis, et igal juhtumil on eri põhjused, kuid elatisabi on põhiprobleemi tagajärg.

"Probleemi peamine põhjus on see, et lapsevanemad ei maksa oma lastele välja mõistetud elatist ja kui seda ei õnnestu nende käest täitemenetluses välja nõuda, tuleb riik siin omalt poolt appi ja maksab lapsele elatisabi," lausus ta.

Kärson lisas, et ehkki riigi poolt makstud elatisabi saab võlgnikult hiljem tagasi nõuda, toimub kõik ühes ja samas täitemenetluses, kus eelistatud nõue on alati lapse enda nõue, mis võib tähendada, et menetluses õnnestub lapse elatise osa kätte saada, aga ülejäänud riigi nõude rahuldamiseks enam võimalusi ei ole.

Karme meetmeid võlgnike mõjutamiseks kasutatakse harva

Seadus annab kohtutele terve hulga võimalusi, millega elatisvõlgnikku mõjutada, alates juhiloa kehtivuse peatamisest kuni reisidokumentide kehtetuks muutumiseni. Neid võimalusi väga palju aga ei kasutata.

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Reili Rand tutvustas neljapäeval riigikogus ettepanekut elatisvõlgnevuste sissenõudmist tõhustada ja süsteemi tugevdada ning tõi seal välja, et ehkki võlgnikel on riigile tasumata üle 48 miljoni euro välja makstud elatisabi eest, on justiitsministeerium võtnud politsei abil võlgnikult ära kolm autot 2021. aastal ja ühe auto üle-eelmisel aastal. Kohtuasju oli võlgniku õiguste piiramiseks mullu 45, samas kui võlgnikke umbes 10 000.

"Veel olulisem, ministeerium ei oska tegelikult öelda, kui palju raha nende meetmetega sisse nõuti ja kui palju sellest lapseni jõudis. Neid andmeid ei koguta. Riigikontroll kinnitab sama. Kumbki ministeerium ei ole olemasolevaid meetmeid terviklikult hinnanud ja andmetest ei selgu, millised neis toimivad. Kui me ei mõõda, ei saa ka väita, et tänane süsteem toimib," sõnas Rand.

Juhtimisõiguse piiramise võimaluse kohta selgitas Rand, et kui seda rakendada ning vanem seejärel paar kuud kenasti elatist maksab, võetakse piirang maha. Kui aga vanem seejärel taas elatise maksmise lõpetab, tuleb piirangu uuesti kehtestamiseks taas kohtusse seda taotlema minna.

"See eeldab jälle vanema teadlikkust, kogu selle emotsionaalse protsessi uuesti läbitegemist ja nii edasi. Vastutus on täna liiga palju selle vanema peal, kes niigi üksi seda lapse ülalpidamise koormat kannab. Meie hinnangul see tõesti ei peaks nii olema ja riigil peaks olema siin selgem vastutus ja roll," ütles Rand.

Ka Isamaa fraktsiooni kuuluv Lea Danilson-Järg ütles, et praegune süsteem on ideaalist väga kaugel ning lahendusena peaks kohtus välja mõistetud elatist edaspidi maksma hakkama riik, kuid elatis peab olema maksjale ka jõukohane.

EKRE fraktsiooni kuuluv Rene Kokk pidas eelnõu vajalikuks, kuid tema sõnul tuleks tagajärje kõrval tegelema põhjusega ehk mõtlema, kuidas teha, et oleks vähem lahkuläinud peresid. Reformierakondlane Valdo Randpere hurjutas aga eelnõu esitajaid, sest tema sõnul ei sisaldanud see ühtki konkreetset ettepanekut.

Mõnes riigis peetakse võlg otse palgast kinni

Sotsiaalministeeriumi perepoliitika juhi hinnangul ei ole probleemiks meetmete vähesus, vaid nende toimimapanek, nii et need soovitud mõju avaldaks.

"Kindlasti need juhtimisõiguse peatamised ja rangemad meetmed ei olegi sellised, mida tuleb kasutada igal juhul, need on ikka mõeldud erandlike mõjutusmeetmetena pikaajalistele ja võib-olla isegi pahatahtlikele võlgnikele," lausus Kärson.

Küsimusele, kas sotsiaalministeerium toetab pikaajaliste võlgnike karmimat kohtlemist, et võlgnike õiguste kõrval seista ka ühiskonna õiglustunde eest, vastas ta, et neid kaht asja ei saa päris ühte patta panna.

"Üks on see, kas lapsele välja mõistetud elatis makstakse sellele lapsele välja, ja teine pool on see, mis puudutab riigi poolt makstud elatisabi ja selle tagasinõudmist. Need on eraldiseisvad nõuded ja hetkel käib ka nende haldamine eraldi süsteemides. Aga kas need meetmed peaksid olema karmimad, ei oskagi me hetkel seisukohta võtta, kogu täitemenetuse korraldus on justiits- ja digiministeeriumi vastutusalas," sõnas Kärson.

Rand tõi esile, et üheksa aasta vältel, mil praegune süsteem on kehtinud, pole üle poole võlgnikest maksnud riigile tagasi ühtegi eurot. Ühe võlgniku laste eest on riik maksnud üle 68 000 euro, ilma et kohustatud vanem oleks sellest sentigi tagasi maksnud.

Ranna sõnul võiks kaaluda ka teiste riikide kasutatavaid lahendusi. Näiteks on Soomes ja Suurbritannias kasutusel tahtlikule võlgnikule automaatne palgaarest ehk kui kohus on otsuse kinnitanud, peetakse elatis kinni otse palgast.

Riigikontrolli auditi järgi on Eesti riik maksnud elatise maksmata jätnud vanemate lastele üheksa aasta jooksul kokku 61 miljonit eurot ning saanud võlgnikelt tagasi sellest viis protsenti.