Eesti riik on üheksa aasta jooksul maksnud elatist mittemaksvate vanemate lastele kokku 61 miljonit eurot, ent saanud võlgnikelt tagasi vaid viis protsenti. Riigikontroll tõdeb värskes auditis, et meetmed, kuidas panna elatisvõlglasi oma kohustust täitma, jäävad hambutuks.

Elatisabi on riigi makstav toetus lapsele, kelle vanem ei täida oma ülalpidamiskohustust. Seda saavate laste arv ja riigi kulud elatisabile suurenevad jõudsalt. Alates 2017. aastast on täitemenetlusaegse elatisabi saajate arv kasvanud ligi 70 protsenti.

Elatisabi makstakse kolmes olukorras: elatise väljamõistmiseks algatatud kohtumenetluse ajal, kohtutäituri kaudu elatise sissenõudmise ajal ning elatist maksma kohustatud vanema pankrotimenetluse ajal. Elatisabi suurus on kuni 200 eurot kuus lapse kohta ning makstud summa nõuab riik hiljem kohustatud vanemalt tagasi. Miinimumelatis ilma erandeid arvestamata on tänavu 318,62 eurot ehk ka riigi toetuse maksmise korral jääb osa lapse ülalpidamiseks mõeldud rahast lapsel saamata.

Riigikontrolör Janar Holm nentis, et üle poole täitemenetlusaegse elatisabi võlgnikest ei ole riigile tagasi maksnud sentigi ning on oht, et osa nõudeid aegubki raha tagasi saamata.

"Lapse ja riigi nõuded aeguvad samal ajal ehk kümne aastat pärast lapse täisealiseks saamist. Sotsiaalministeeriumil ning justiits- ja digiministeeriumil tuleb tagada, et lapsele abi maksmise kõrval nõuaks riik palju järjekindlamalt vastutust ka kohustustest kõrvalehoidvalt vanemalt. Elatisabi mõte on aidata last, mitte vabastada vanem igavesti teiste maksumaksjate kulul oma kohustustest," lausus Holm.

Janar Holm Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Täitemenetlusaegset elatisabi saavate laste arv on kasvanud 3216 lapselt 2017. aasta lõpus 5482 lapseni 2025. aasta lõpus. Senise trendi jätkudes võib täitemenetlusaegset elatisabi saavate laste arv kasvada 2028. aastaks ligikaudu 6400-ni ühes kuus ning selle elatisabiliigi väljamaksed ületada 15 miljonit eurot aastas. 2025. aastal maksis riik kõiki liiki elatisabi kokku 11,6 miljonit eurot.

Täitemenetlusaegse elatisabi süsteem loodi põhimõttel, et riik nõuab lapsele makstud raha hiljem elatisvõlgnikult tagasi. Süsteemi käivitamisel prognoositi, et tagasi saadakse 25–40 protsenti väljamakstud abist, kuid üheksa aastaga makstud 50,9 miljonist eurost on tagasi saadud ligikaudu viis protsenti. 2026. aasta alguseks oli tasumata nõudeid 48,4 miljonit eurot ning üle poole elatisabivõlgnikest ei olnud riigile tagasi maksnud ühtegi eurot.

Näiteks on riik ühe elatisvõlgniku laste eest maksnud üle 68 000 euro elatisabi, saamata võlgnikult tagasi ühtegi eurot. Riik on raha tagasi saanud kavandatust oluliselt vähem ning nõuete aegumise korral võib osa sellest jäädagi tagasi saamata.

Riigikontroll leiab, et lapse ülalpidamise tagamiseks loodud riiklike meetmete juhtimisel puudub selge eestvedaja ja vastutaja. Sotsiaalministeeriumil ning justiits- ja digiministeeriumil ei ole ühiseid eesmärke ega kokkulepitud tegevusi, millega vähendada vanemate pikaajalist elatise maksmata jätmist.

Kuna paljude vanemate puhul ei ole saavutatud elatise järjepidevat maksmist, tuleks riigikontrolli väitel seniste meetmete mõju põhjalikumalt hinnata. "Ministeeriumid ei ole seda seni terviklikult teinud," seisab auditis.

Muu hulgas viitab riigikontroll, et justiits- ja digiministeerium ei ole alates 2020. aastast teinud kohtutäiturite üle korralist järelevalvet. Sealhulgas ei ole ministeerium süsteemselt kontrollinud, kas kohtutäiturid kasutavad elatise sissenõudmiseks loodud erimeetmeid nõuetekohaselt.

Riigikontroll soovitab sotsiaalministeeriumil võtta lapse ülalpidamise tagamise riiklike meetmete kujundamisel eestvedaja roll. Samuti leppida justiits- ja digiministeeriumi ja teiste asjaomaste asutustega probleemide kaupa kokku vastutus, tegevused, tähtajad ja tulemuseesmärgid selleks, et mõjutada ülalpidamiskohustust eiravat lapsevanemat oma kohustusi täitma.

Sotsiaalministeerium kavandab kohtumist justiits- ja digiministeeriumiga

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov kinnitas, et ministeerium on alustanud konkreetsete lahenduste väljatöötamisega, mis puudutavad nii elatisabi korraldust, perelepitusteenust kui makseraskustes vanemate abistamist. Muu hulgas tehakse elatise määramise ja sissenõudmise korralduse eest vastutavale justiits- ja digiministeeriumile ettepanek kohtumiseks uue aasta alguses.

Sotsiaalministeerium on tänavu suvel teinud ettepaneku muuta seadust nii, et riigi nõue ei aeguks ühelgi juhul enne lapse elatisnõuet. Ministeerium on valmis kaaluma ka aegumistähtaja täiendavat pikendamist.

Kavas on ka elatisabisüsteemi järelhindamine, mille raames hinnatakse elatisabi meetme tulemusi, kulusid ja mõju vanemate maksekäitumisele.