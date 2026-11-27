Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraatide parteis on puhkenud ulatuslik võimuvõitlus, kuna vasakpoolne senaator Chris Van Hollen proovib saada Chuck Schumeri asemel senati demokraatide juhiks. See on esimene tõsiseltvõetav võidujooks demokraatide senatijuhi kohale alates 1994. aastast.

The Wall Street Journal kirjutab, et Van Hollen kohtus Schumeriga vahetult enne seda, kui teatas oma kandidatuurist senati enamuse liidri kohale. Schumer soovis vestlust ning andis siis selgelt mõista, et peab end demokraatide vahevalimistel saavutatud suure võidu arhitektiks ja leiab, et väärib veel ühte ametiaega.

Van Hollen teatas samas, et kavatseb senati demokraatide juhi kohale kandideerida. Mõni päev hiljem andis ta sellest teada ka Jen Psaki telesaates.

67-aastane Van Hollen on kuulunud pikka aega partei siseringi. Nüüd esindab ta erakonnas fraktsiooni, mis nõuab partei juhtimises muutusi. Tema selja taga seisev fraktsioon leiab, et demokraadid peavad võtma jõulisemalt sõna Trumpi administratsiooni vastu. Leitakse, et partei peab arvestama rohkem aktivistide ja vasaktiiva nõudmistega. Samuti tuleb muuta partei majandus- ja sotsiaalpoliitikat, vahendas The Wall Street Journal.

Leht toob välja, et tekkinud on olukord, kus esimest korda alates 1994. aastast toimub senati demokraatide liidri valimisel tõeline võidujooks. Uue juhi valimine toimub teisipäeval.

Van Hollen vajab võiduks 28 senaatori toetust. Seni on tema kandidatuurile avalikult toetust avaldanud vähemalt seitse demokraati. Van Holleni sõnul on tema tegelik toetajaskond aga märksa suurem.

Van Holleni kandidatuuri kritiseerijate sõnul võib see samm parteid lõhestada. Nende hinnangul on ettevõtmise tegelik eesmärk üksnes Van Holleni tuntuse suurendamine, kuna ta kavatseb osaleda 2028. aasta presidendivalimistel.

"Peame kohe täie hooga tööle asuma. On viise, kuidas fraktsiooni tööd parandada ja kõiki kaasata. Kogemus loeb," ütles senaator Jacky Rosen, kes toetab Schumerit.

76-aastase Schumeri avalik toetus on samuti kasvanud ning kolmapäeva õhtuks oli talle toetust avaldanud 17 senaatorit.

"Chuck ei pea häälte teenimiseks oma tuleviku kohta lubadusi andma. Tal on juba tugev toetus fraktsioonis ja ta võidab," ütles Schumeri liitlane senaator Kirsten Gillibrand

The Wall Street Journal toob veel välja, et Trumpi 2024. aasta valimisvõit muutis Van Holleni poliitilisi vaateid. 2025. aastal protestis Van Hollen Trumpi administratsiooni otsuste vastu USA rahvusvahelise arengu agentuuri USAID-i sulgemisel. See suurendas tema tuntust ja tõi talle toetust demokraatide seas, kes soovisid parteilt Trumpi suhtes jõulisemat vastuseisu.

Samuti jõudis Van Hollen järsku seisukohale, et USA majandussüsteem on üles ehitatud rikaste kasuks. Samuti toetab ta nüüd ideed laiendada riiklikku ravikindlustust kõigile ameeriklastele.

"Valimised andsid tõuke tõsiseks järelemõtlemiseks," ütles Van Hollen.

Van Hollen rõhutab, et demokraatide probleem ei seisne ainult vasakpoolsete ja mõõdukate tiibade erimeelsustes. Tema hinnangul peab partei keskenduma majanduslikule populismile ehk poliitikale, mis kaitseb lihtrahvast suurkorporatsioonide liigse mõju eest.