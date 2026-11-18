Kaks nädalat pärast edukaks osutunud kongressi vahevalimisi alustavad USA demokraadid uue juhtkonna valimist. Kui esindajatekojas on jõujooned suuresti paigas, siis senatis on puhkenud erakonnasisene võimuvõitlus.

Esindajatekoja demokraadid kogunevad kolmapäeval valima uut juhtkonda. Praegusel juhil Hakeem Jeffriesil vastaskandidaati ei ole ning suure tõenäosusega saab temast jaanuaris USA ajaloo esimene mustanahaline esindajatekoja spiiker.

Jeffries on juba asunud tutvustama demokraatide järgmise kahe aasta prioriteete.

"Meil saab olema esindajatekojas ajalooline enamus, suurim enamus, mis kummalgi erakonnal sel sajandil on olnud. Samuti on meil väga tugev enamus senatis. Meie esimene ülesanne on taastada tervishoiusüsteem, mida Donald Trump ja MAGA äärmuslased on viimase kahe aasta jooksul kahjustanud," lausus Jeffries.

Märksa teravam võimuvõitlus on aga puhkenud senatis. Ligi kümme aastat senati demokraate juhtinud 75-aastasele Chuck Schumerile esitas eelmisel nädalal väljakutse Marylandi osariigi senaator Chris Van Hollen.

Erakonna progressiivsemasse tiiba kuuluv Van Hollen leiab, et demokraadid on olnud president Donald Trumpile vastu astudes liiga ettevaatlikud. Tema hinnangul ei tähenda vahevalimiste võit veel seda, et demokraadid oleksid suutnud taastada ameeriklaste usalduse erakonna vastu.

"Valijad andsid Trumpi poliitikale hävitava hinnangu, kuid meie peame nüüd seda võimalust ära kasutama. See tähendab usalduse taastamist. Ma ei usu, et suudame usaldust taastada, kui jätkame kõike vanaviisi. Seetõttu otsustasin kandideerida senati enamuse juhiks," lausus Van Hollen.

Schumeri juhtimisstiili suhtes on kriitikat väljendanud mitmed progressiivsema tiiva esindajad. Van Holleni kandidatuuri on avalikult toetanud ka mõjukas Vermonti senaator Bernie Sanders.

"Olen Chuck Schumerit isiklikult tundnud üle 30 aasta. Ta meeldib mulle ja keegi pole temast töökam. Kuid minu hinnangul on nüüd aeg muutusteks. Ma ei toeta Chuck Schumeri tagasivalimist demokraatide juhiks," lausus Sanders.

Schumeri toetajad leiavad aga, et pärast niivõrd edukat valimistulemust pole põhjust erakonna juhtimist muuta. Schumer ise kinnitab, et tal on ametis jätkamiseks vajalikud hääled olemas.

"Olen kindel, et minust saab järgmine juht. Mul on vajalikud hääled olemas. Käärime käised üles ning keskendume elukalliduse langetamisele ja korruptsiooni lõpetamisele. Need on meie prioriteedid," lausus Schumer.

Senati demokraadid valivad praeguse ajakava kohaselt oma juhi 1. detsembril. Viimati kandideeris sellele kohale rohkem kui üks kandidaat enam kui 30 aastat tagasi.

Demokraadid said sajakohalises senatis 56 ja vabariiklased 44 kohta. Esindajatekojas, kus on 435 kohta, ei ole uudisteagentuuri Associated Press andmetel seitsmes ringkonnas tulemus veel selgunud, praeguseks on demokraadid kindlustanud seal endale 257 ja vabariiklased 171 kohta.