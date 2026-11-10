Rahanduskomisjon tegi riigieelarve eelnõusse kaks muudatust

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi tuleva aasta riigieelarve eelnõule fraktsioonidelt ja riigikogu liikmetelt ning rahanduskomisjonilt endalt laekunud muudatusettepanekud ning võttis arvesse neist kaks. Kolmapäeval läheb eelarve riigikogus teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) selgitas, et komisjon tegi eelnõusse muudatusettepaneku koostöös rahandusministeeriumiga, millega tehakse kulude ja investeeringute ümberjagamisi tulenevalt järgmise aasta riigieelarve eelnõu struktuurist. Need on seotud valitsusasutuste vaheliste vahendite ümberjaotamisega.

Rahanduskomisjoni teise muudatusettepaneku kohaselt eraldatakse sotsiaalministeeriumile täiendavalt erihoolekande kättesaadavuse parandamiseks 7,47 miljonit eurot, mille katteallikaks on valitsuse reserv. Eelnõus on erihoolekandeteenusele planeeritud 57,67 miljonit eurot.

"7,47 miljonit eurot võimaldab eelarvet suurendada umbes 13 protsendi võrra, et parandada teenuse kättesaadavust ja tõsta teenuse kvaliteeti," ütles Akkermann ja lisas, et seega leidis osaliselt toetust ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepanek.

Toetuseta jäänud muudatusettepanekud ei olnud Akkermanni sõnul kooskõlas eelarves seatud eesmärkide täitmisega.

Valitsuse algatatud 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt on riigieelarve tulude maht tuleval aastal 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht ligi 1,2 miljardit eurot.

Valitsuse algatatud 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu teine lugemine on täiskogu istungil 11. novembril ehk sel kolmapäeval.