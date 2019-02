"Mul on sellest väga kahju. See on sügavalt kõlvatu ja piinlik lugu, kui kõik on nii nagu Eesti Ekspressi artiklist nähtub," rääkis Kangur kolmapäeval rahvusringhäälingule (ERR). "Tegemist on vargusega, mille suhtes Tallinna Ülikoolis valitseb selgelt nulltolerants," lisas Kangur.

Tema sõnul kontrollitakse TLÜ-s spetsiaalse programmiga kõiki tudenguite töid ning patustanud üliõpilased eksmatrikuleeritakse. Sellele vaatamata on iga aasta siiski üks-kaks juhtumit, kus avastatakse plagiaat, rääkis Kangur. Kahjuks 2002. aastal, kui Vakra oma lõputöö kaitses, sellist võimalust veel ei olnud, lisas ta.

Siiski oleks pidanud tema juhendaja palgiaati märkama, leidis Kangur. Kahjuks oli Vakra juhendaja koosseisuväline teadur, aga kui juhendaja on väljastpoolt instituuti, siis oleks pidanud instituudist keegi selle üle vaatama, märkis TLÜ dotsent.

Kangur kordas, et tema hinnangul on juhtum üheaegselt piinlik ja kahetsusväärne nii Tallinna Ülikooli kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna jaoks.

Kangur, kes on Elurikkuse Erakonna esinumber riigikogu valimistel, leidis, et Vakra võiks nüüd mõneks ajaks poliitikast lahkuda. "Kui ma saaksin talle nõu anda, siis minu soovitus oleks - astu korra sealt maha, pea pausi. Korvpallurina ju Vakra teab, et aega-ajalt tuleb platsilt pingile minna, " rääkis Kangur.

Tema sõnul on Vakra veel noor mees ning aruka inimesena suudab uue lõputöö teha ja selle kaitsta. Vastasel juhul ta ei saa enam poliitikas tegutseda, sest see teema ei jäta teda maha, rõhutas Kangur.

Kangur on Elurikkuse Erakoonna esinumber ning kandideerib 1. valimisringkonnas Tallinnas, mis hõlmab Haaberstit, Põhja-Tallinna ja Kristiinet. Vakra kandideerib Nõmmel ja Mustamäel.

Ajaleht Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, et Vakra ülikooli lõputöö on maha kirjutatud Säästva Eesti Instituudi raportitest, lisaks esitas poliitik enda töö pähe teise üliõpilase tehtud uurimuse. Vakra ise eitas pettust ning hakkas ajalehe pärimise peale vassima ja keerutama.