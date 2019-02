Saatejuht Andres Kuusk küsis Lauristinilt, et kui Rainer Vakra plagiaadisüüdistused osutuvad tõeks, siis kas tema poliitiline karjäär peaks läbi saama.

"Mina olen ülikooli professor. Meil on nii, et kui meil on plagiaadi juhtum, siis on eksmatt ja kohe. See, kuidas Tallinna ülikoolis oli võimalik, et kaitstakse niisugune töö, mille kohta selgub, et ei juhendaja ega komisjon ei suutnud kasvõi selles asjas nõu anda kui oli viidata vaja või tõesti siis vahele astuda, kui tegemist niisuguse asjaga oli, mida peab praegu Tallinna ülikool klaarima, et mis siis tegelikult juhtus. See on iseenesest väga kurb ja väga häbiväärne," rääkis Lauristin.

Küsimust kordas teine saatejuht Urmas Vaino. "Aga kui selgub, kas siis on poliitikast eksmat?" küsis ta.

"Meil on neid näiteid ju mujal maailmas ka. Kui ikkagi tõepoolest niisugune asi selgub, on ju ministrid tagasi astunud ja kõrgemadki. Nii, et minu meelest siin ei ole nagu kahtlust," vastas Lauristin.