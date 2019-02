2002. aastal Tallinna Ülikoolist keskkonnakorralduse erialal bakalaureusekraadi saanud Vakra lõputöö "Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus" tuumakam osa on copy-paste samal aastal valminud Säästva Eesti Instituudi (SEI) raportist "Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus", avastas Ekspress.

Diplomitöö sissejuhatav ja tausta avav osa on omakorda suuresti kopeeritud teisest tollal valminud SEI raportist "Üleriigilise pakendi- ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutamissüsteemi käivitamise majanduslike arvestuste koostamine". Eesti Ekspressi tehtud võrdlusest selgub, et praeguse riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja keskkonnaeksperdina esineva Vakra lõputöös on üks-ühele kopeeritud kümnete lehekülgede kaupa SEI raportit: sama tekst, samad pealkirjad, sama liigendus, samad alapealkirjad, samad allajoonimised, samad esiletõsted, samad teksti sisse põimitud graafikud, isegi kirja- ja tähevead on samad.

"Kui ma alguses hakkasin seda vaatama, siis ma mõtlesin, et pean otsima sarnasusi. Ühel hetkel ma sain aru, et ma pean pigem vaatama, kas ma leian erinevusi. See on ikka väga-väga sarnane. Identne. Lehekülgede kaupa," rääkis ajakirjanik Mikk Salu "Aktuaalsele kaamerale".

Vakra ise kolmapäeval "Aktuaalse kaamera" korduvale kommentaaripalvele ei vastanud. Hommikul ütles ta Facebooki vahendusel, et osales oma toonase lõputöö raames ühes Tartu pakendikogumise pilootprojektis ja üks selle projekti eestvedajaid oli tema lõputöö juhendaja, kes edastas talle töö koostamist toetavaid materjale. Veel väidab ta, et alles pärast töö kaitsmist avaldati SEI raport, kus kasutati samu allikaid ja andmeid.

SEI (praegu kannab sama organisatsioon nimetust Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus) poolne projektijuht ja raportite kokkukirjutaja oli Harri Moora, rahvusvaheliselt üks tunnustatumaid Eesti keskkonnaeksperte, kelle kinnitusel polnud Vakral raportiga mingit seost ja Moora isegi ei tundnud teda toona. Moora kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et suur osa Vakra toonasest lõputööst kattub nende koostatud aruannetega.

"Rainer Vakrat ma tol ajal ei tundnud ja ka selle konkreetse töö läbiviimisel vähemalt meie instituudis aruande koostamisel ta ka ei osalenud," ütles Moora.

Vakra diplomitöö kolmanda peatüki keskne osa on aga Tartu ­linnaelanike seas korraldatud küsitlus, mille koostajaks ja läbiviijaks nimetas Vakra taas ennast, ent mille tegelik autor on Keiu Ruus-Lepp, tollane Tartu ülikooli Türi kolledži tudeng, kellel oli koostööleping SEI-ga. Ka Ruus-Lepp ütles ajalehele, et Vakrat ta isiklikult ei tunne ja mingit seost tal Ruus-Lepa lõputööga olla ei saa.

Kui esiti proovib Vakra enda õigustuseks erinevaid kaitsetaktikaid, väites, et osales SEI projektis praktikandina (Harri Moora sellist seost ei tunnista) ning ka küsitlus Tartust olevat tema oma, siis ühel hetkel asub ta seletama, et töötas Harri Mooraga paralleelselt ja jõudis juhuslikult sama tulemuseni. Plagiaat tema lõputöö poliitiku kinnitusel kindlasti pole.

"Eks ta nagu keerutab ja vassib ja ta räägib endale vastu. Ka siin intervjuud tehes, kui mina temaga rääkisin, ta muutis oma seisukohta kogu aeg," ütles Salu.

Tallinna Ülikool ütles Ekspressile, et lõputööde puhul kehtib neil nulltolerants, s.t plagiaadi väljatulekul algatab ülikool üliõpilase eksmatrikuleerimise, ning kui peaks selguma, et Rainer Vakra lõputöö on plagiaat, võib ta kaotada kõrghariduse.

Tallinna ülikooli õppeprorektor Priit Reiska ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ülikool suhtub Vakra juhtumisse väga tõsiselt.

"Selline juhus on meil esmakordne. Ei ole veel minule teadaolevalt olnud seda, et tagantjärele nii pika aja möödudes oleks tuvastatud plagiaat," sõnas ta.

Vakra kirjutas kolmapäeval Facebookis, et pöördub oma lõputööle uue hinnangu saamiseks Tallinna ülikooli poole.

"Tema pöördumine ei loe antud hetkel midagi, sest Tallinna ülikool hakkas ise tegutsema," märkis Mikk Salu selle kohta "Ringvaatele" antud intervjuus.

Kuna Vakra pole soostunud kolmapäeval ei "Aktuaalsele kaamerale" ega "Ringvaatele" kommentaare jagama, arvas Mikk Salu, et poliitik üritab alles oma põhjendusi välja mõelda.

"Tal on see probleem, et ta pole oma versiooni veel välja mõelnud. Kui ma temaga rääkisin, siis ta tuli välja erinevate versioonidega," lisas ta "Ringvaates".