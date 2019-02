"Igasugune valeütluste andmine on tõsine kuritegu. Ajal, mil ajakirjanikud näevad igapäevaselt vaeva, et eristada libauudiseid tegelikkusest ning erinevad sihtrühmad on samal ajal mures oma turvalisuse pärast, ei ole sellisele käitumisele õigustust," ütles Raik ERR-ile.

Raik lisas, et kuigi tänaseks on selgunud uued asjaolud, mille kohaselt naist kividega ei loobitud, siis pole ole muutunud tema seisukoht vägivalla osas.

"Vägivald ei ole kunagi aktsepteeritav. Samamoodi taunin täielikult valeütluste andmist ning ka politseinike ning menetlejate aja raiskamist. Seejuures kinnitab see juhtum minu usku meie politseisse, politsei töö neutraalsusse ja professionaalsusesse," lisas siseminister.

Kriminaaluurimise andmetel ei toimunud mullu novembris väidetavat rünnakut Stroomi rannas, kus sotsiaalmeedia postituse andmetel loobiti kividega koeraga jalutanud välismaalasest naist, kes tegi selle kohta ka politseile avalduse.

Eesti Ekspressile teadaolevalt oli enda väidetavat ründamist kirjeldanud naine ettevõtja ja Kõue mõisa omanik Mary Jordan (49), kelle abikaasa on Reformierakonna poliitik ja riigikogu saadik Eerik-Niiles Kross. ERR pole neilt kummaltki siiani juhtunu kohta selgitust saanud.

Politseile sai üsna pea sai selgeks, et kannatanu ütlused ei ühti politseiuurijate kogutud tõenditega, sealhulgas tõenditega sündmuskohalt.

"Kannatanu andis vastuolulisi ja ajas muutuvaid ütlusi. Kogutud info ei viita, et naine rünnaku ajal nimetatud piirkonnas viibis," selgitas Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit, lisades, et tänaseks on politseil alust arvata, et väidetava kannatanu kirjeldatud rünnakut ei toimunud.

Sel põhjusel alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valeütluste andmist. "Kogutud tõenditest ilmneb, et naise ülekuulamisel antud ütlused ei vasta tõele – näiteks ei nähtu turvakaamera salvestistest, et naise autoga oleks Stroomi randa sõidetud ning ka naise telefoni asukohta kontrollides ilmnes, et sel ajal ei olnud naine Stroomi ranna piirkonnas," ütles kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Natalja Lebed.

Novembris, mil meedia Stroomi rannas väidetavalt aset leidnud vahejuhtumit kajastas, võttis sel teemal sõna ka siseminister Katri Raik.

Raik rääkis rünnakust Kodanikupäeva aumärkide üleandmise galal.

"Just nendel hetkedel on jõudmas sotsiaalmeediast niiöelda suurde meediasse teade, et eile loobiti Stroomi rannas kividega naist, kes on välismaalane. Teda ja ta koera. Naine sai haiget, aga mitte selle võrra, et ta oleks läinud arsti juurde, koer sai natuke rohkem haiget. Inimest, kes läks meie Eestis, mida me armastame sellepärast, et siin on puhas loodus ja turvaline elada, koeraga jalutama ja ta sai kividega loobitud. Me oleme astunud ühest piirist üle. Seal lõpeb minu vabadus, kus teisel inimesel algab valus," lausus Raik toona.