Mary Kross: rünnak minu vastu leidis aset

ERR-ile saadetud avalduses rõhutab naine, et talle jääb arusaamatuks, mis alustel kriminaalasi lõpetati ning miks ähvardab politsei nüüd kriminaalasjaga ta enda vastu.

"See seab meid [abikaasa Eerik-Niiles Krossiga - toim.] olukorda, kus asja detailne kommenteerimine on selle ajani võimatu. Kuivõrd juhtumi uurimine kestab, suhtleb neis küsimustes juhtumis selguse saamine meediaga minu advokaat," teatas Mary Kross.

"Tegemist on minu vastu toimunud rünnakuga, mis ei ole mingil moel seotud ei minu abikaasa ega muude Eesti poliitilises elus tegutsejatega. See ei muuda aga toimunut olematuks, väited vastupidises on mulle täiesti arusaamatud," märkis naine.

Ta soovitas nii Eesti ajakirjandusel kui Eesti politseil delikaatsemat suhtumist rünnakuohvritesse, avaldades politseile samas tänu, et asja on seni uuritud ja menetletud kiiresti.

Uurimine ei kinnitanud naise viibimist piirkonnas

Mullu novembril tegi ettevõtja Karoli Hindriks Facebookis postituse, milles kirjeldas, kuidas Põhja-Tallinnas Stroomi rannas loobiti võõrkeeles rääkinud naisterahvast ja tema koera kividega.

Päev hiljem pöördus avaldaja Mary Kross politseisse ning kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel käivitunud uurimise raames vaatasid politseinikud üle hulgaliselt turvakaamera salvestisi, analüüsisid kõneeritusi, kuulasid üle tunnistajad ning vestlesid korduvalt väidetava kannatanuga.

"Üsna pea sai selgeks, et kannatanu ütlused ei ühti politseiuurijate kogutud tõenditega, sealhulgas tõenditega sündmuskohalt. Kannatanu andis vastuolulisi ja ajas muutuvaid ütlusi. Kogutud info ei viita, et naine rünnaku ajal nimetatud piirkonnas viibis," selgitas Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit, lisades, et tänaseks on politseil alust arvata, et väidetava kannatanu kirjeldatud rünnakut ei toimunud.

Sel põhjusel alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valeütluste andmist. "Kogutud tõenditest ilmneb, et naise ülekuulamisel antud ütlused ei vasta tõele – näiteks ei nähtu turvakaamera salvestistest, et naise autoga oleks Stroomi randa sõidetud ning ka naise telefoni asukohta kontrollides ilmnes, et sel ajal ei olnud naine Stroomi ranna piirkonnas," ütles kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Natalja Lebed.

Kõnealuse loo valguses tuletas Saarniit inimestele meelde, et enne sotsiaalmeedias info jagamist tuleks veenduda selle tõesuses ja täpsuses.