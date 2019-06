Prokuratuur esitas Mary Krossile süüdistuse valeütluste andmises

Mary Krossile esitati süüdistus valeütluste andmises - süüdistuse järgi andis ta teadlikult politseis mitmel korral kannatanuna ülekuulamisel valeütlusi justkui ta oleks 27. novembril 2018 viibinud Stroomi ranna pargis ning teda olla seal tundmatute meeste poolt kividega loobitud. Alustatud kriminaalmenetluse käigus leidis kinnitust, et Mary Kross ei viibinud nimetatud ajal Stroomi ranna pargis.

Ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold selgitas, et kuigi süüdistatav pole kahtlustatavana ülekuulamisel selgitanud, miks ta selliseid ütlusi politseile andis, siis prokuratuuri hinnangul on tõendatud valeütluste andmine. "Kõik kogutud tõendid viitavad, et ajal kui süüdistatav väitis, et teda Stroomi ranna juures pargis kividega visati, ei viibinud ta üldse selles piirkonnas," selgitas ringkonnaprokurör Jaanhold.

Mary Kross on riigikogu liikme, reformierakondlase Eerik-Niiles Krossi abikaasa.

Mullu novembril tegi ettevõtja Karoli Hindriks Facebookis postituse, milles kirjeldas, kuidas Põhja-Tallinnas Stroomi rannas loobiti võõrkeeles rääkinud naisterahvast ja tema koera kividega (hiljem Hindriks eemaldas postituse).

Kohe reageeris postitusele ka tollane siseminister Katri Raik, kes võttis teema üles oma kõnes Kodanikupäeva aumärkide üleandmise galal. "Just nendel hetkedel on jõudmas sotsiaalmeediast niiöelda suurde meediasse teade, et eile loobiti Stroomi rannas kividega naist, kes on välismaalane. /.../ Me oleme astunud ühest piirist üle. Seal lõpeb minu vabadus, kus teisel inimesel algab valus," teatas Raik.

Päev hiljem pöördus avaldaja Mary Kross politseisse ning kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel käivitunud uurimise raames vaatasid politseinikud üle hulgaliselt turvakaamera salvestisi, analüüsisid kõneeritusi, kuulasid üle tunnistajad ning vestlesid korduvalt väidetava kannatanuga.

Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit ütles selle aasta veebruarikuus, et üsna pea pärast Krossi politseisse pöördumist sai selgeks, et kannatanu ütlused ei ühti politseiuurijate kogutud tõenditega, sealhulgas tõenditega sündmuskohalt.