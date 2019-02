Kaitsevägi uurib vägivallajuhtumit Viru jalaväepataljonis

Kompanii korrapidaja abi märkusele reageerisid nad ebatsensuursete väljenditega, mille kohta tegi viimane ettekande kompanii korrapidajale, kirjutas Mil.ee.

"Korrapidaja pani nad majandustöid tegema ja needsamad viis sõdurit otsustasid kätte maksta omakohtu teel selle teo eest, kuigi korrapidaja abi käitus täiesti määrustikupäraselt ja ei teinud midagi valesti. Ja toimus siis grupiviisiline vägivald öösel magamise ajal selle ettekande teinud sõduri suhtes. Selle pärast tegin ka politseile kuriteoteate," ütles Viru jalaväepataljoni ülem Arno Kruusmann ERRile.

"Kriminaalmenetlust on alustatud karistusseadustiku paragrahvi 121 lõike 1 alusel ja selle eest näeb karistusseadustik ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse," ütles abiprokurör Sergei Listov.

Viru jalaväepataljoni ülem andis lisaks ka korralduse algatada distsiplinaarjuurdlust, mille alusel võib süüdlasi võib oodata 14-päevane distsiplinaararest.

Kannatanu haiglaravi ei vajanud ja ta jätkab teenistust. Kaitseväe abil poistest meheks sirgumist jätkavad ka uurimise all olevad sõdurid. Nendepoolne grupiviisiline vägivald on kaitseväe jaoks harukordne.

"Minu üle 20 teenistusaasta jooksul mina ei tea, et kuskil oleks midagi sellist toimunud. Minul selline info puudub," ütles Viru jalaväepataljoni ülem Arno Kruusmann.

Nii kannatanu kui ka süüalused sõdurid tulid teenistusse jaanuari alguses ning tänaseks on nad teadlikud kaitseväes kehtivatest reeglitest. Kaitsevägi eeldab täiskasvanud Eesti kodanikelt, et nad oskavad käituda ja teavad, et vägivald ei ole oma suhtumise näitamiseks sobiv meetod.

Konflikti osapoolteks olid eri rahvusest ajateenijad, kuid nii kaitseväe kui ka prokuratuuri kinnitusel pole alust arvata, et tüli tekkis rahvuse pinnal.

"Eesti kaitseväes teenivad Eesti kodanikud, kes tulevad kaitseväkke juba täiskasvanud isiksustena. Oma väljakujunenud suhtumiste, arusaamisega sellest, mis on õige ning mis on vale, tõekspidamiste ning ka käitumismustritega. Kahjuks satub vahest ka ajateenistusse neid isikuid, kelle käitumiskultuur ei käi ühiskonnas kehtivate normidega kokku. Kohatu on spekuleerida vastuvõetamatu käitumise ning rahvusliku tausta seoste üle," seisis kaitseväe kodulehel.

"Konflikt on tekkinud kättemaksu motiivil ja mitte midagi ei seosta sellega, et konflikt on tekkinud rahvuste pinnal," ütles abiprokurör Sergei Listov.

"Kuna hetkel on käimas juurdlused, siis kaitsevägi sel teemal rohkem kommentaare anda ei saa," kirjutas Mil.ee.