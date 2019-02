NATO peasekretär Jens Stoltenberg lubab teema tõstatada ka reedesel kohtumisel Venemaa välisministri Serge Lavroviga Müncheni julgeolekukonverentsil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ministrite sõnul on selge, et Venemaa praegu leppe tingimusi ei täida ning vaja on meetmeid, mis hoiaks ära uue võidurelvastumise.

"Leppest on kasu ainult siis, kui igaüks oma kohustusi täidab ja Venemaa seda kindlasti ei tee. Seega enne igasuguseid edasisi arutelusid peame me tagama, et kui leping on kord kehtima pandud, siis sellest tulenevaid kohustusi ka tegelikult täidetakse. See on ainus tee, kui me tahame rahumeelsema maailma poole edasi minna," ütles Kanada kaitseminister Harjit Sajjan.