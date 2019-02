Swedbank toob turule uue kolmanda samba pensionifondi Swedbank Pensionifond V100 indeks. Nagu nimi ütleb, investeerib uus fond kogu vara passiivse indeksinvesteerimise põhimõtetel globaalsetele arenenud riikide aktsiaturgudele. Fondi aastane valitsemistasu on 0,49 protsenti ning fondil puuduvad sisenemis- ja väljumistasud, teatas pank.

Panga teatel sõltub uudse lahendusena fondist väljumine klientide vanusest.

"Soodustamaks pensionisäästude sihipärast kogumist ja kasutamist pensionieas, oleme loonud soodsate tasudega fondi, kus kliendid saavad fondist väljuda alates vanusest, mil neile rakendub seadusega ette nähtud tulumaksusoodustus. Täna on selleks piiriks 55 eluaastat," ütles Swedbank Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla.

"Oleme klientide käitumisest näinud, et vanaduspõlveks kogutavaid vahendeid võetakse sageli liiga kergekäeliselt enneaegselt kasutusele ning sellega kaotatakse ka tulumaksusoodustuse võimalus," lisas Tamla.

Lisaks uue fondi loomisele teeb Swedbank suure põhimõttelise muudatuse ka kolmanda samba fondide väljumistasudes. Kõik Swedbanki kolmanda samba kliendid, kes on jõudnud vanusesse, mil neile rakendub seadusega ette nähtud tulumaksusoodustus, saavad oma kolmandasse sambasse kogutud raha kasutusele võtta ilma väljumistasuta. Muudatus jõustub käesoleva aasta märtsis.

"Ka see muudatus on ajendatud soovist teadvustada klientidele pensionisäästude tähtsust ning kasutamise sihipärasust. Loodame, et see motiveerib kliente rohkem kaaluma, millal ja kuidas oma pensioniks kogutavaid sääste kasutada," rääkis Tamla. Tema sõnul peaks uus fond hästi sobima ka ettevõtetele, kes soovivad oma töötajatele pakkuda tööandjapensionit, kuid sellise lahenduse populaarsuse kasvuks peaks aga meie maksusüsteemi tekkima seda soosiv maksuerand.