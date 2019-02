Eelnõu algatajad soovisid ajakohastada seadmepõhist tasu, kuid justiitsministeerium tegi ettepaneku minna üle autoritele tasu maksmisele riigieelarvest.

Kultuurkomisjoni esimees Aadu Must ütles, et eelnõule tuli justiitsministeeriumilt muudatusettepanek, mis oleks aga muutnud kogu eelnõu sisu ja selle menetlemiseks oleks kultuurikomisjonil jäänud liiga vähe aega.

"Mul on hea meel, et komisjon tunnistas üksmeelselt, et autorite ees asuv probleem on suur ja see tuleb kindlasti lahendada. Aga see tuleb lahendada hästi ja seepärast palun headel loojatel veel pisut kannatust varuda. Loodetavasti jõuab autoriõiguse seaduse muutmine ühe esimese teemana uue kultuurikomisjoni sette," rääkis Must.

Kultuurikomisjoni liikme Heidy Purga sõnul peab lahendus makstava tasu osas olema autoritele õiglane ja tasu suuruse arvutamine peab olema läbipaistev.

"Lõplik lahendus tuleks uuesti läbi rääkida ka huvirühmadega, kes on toetust avaldanud erinevatele lahendustele. Hea lahendus tuleb leida lähiajal," lisas ta.

Üks eelnõu algatajaist, Tarmo Kruusimäe märkis, et tal on kahju, et praegune koosseis ei jõudnud positiivse tulemuseni, kuid ta mõistab komisjoni kaalutlusi.

Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatasid riigikogu liikmed Tarmo Kruusimäe, Madis Milling, Priit Sibul ja Hardi Volmer.