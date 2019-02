Põhja-Koreas nagu mujalgi Aasia idaosas on käesoleval kuul tähistatud aastavahetust ning inimesed on teinud sellel puhul üksteisele kingitusi. Kuid erinevalt teest, maiustustest ja riietest, mida kingitakse näiteks Hiinas ja Lõuna-Koreas, on Põhja-Koreas kingituseks sageli hoopis metamfetamiin.

New York Times kirjutab, et kiirelt tugevat sõltuvust tekitav uimasti metamfetamiin, peamiselt selle kristalsel kujul variant ehk Crystal Meth, on olnud juba pikka aega isoleeritud diktatuuririigi elanike seas populaarses mõnuaineks ja ka kingiideeks. Sisuliselt pidavat metaamfetamiini kasutamine Põhja-Koreas olema sama tavapärane, kui mõnes riigis tavaliste sigarettide suitsetamine ning erinevalt muudes küsimustes niivõrd rangest riigikorrast, suhtuvad võimud sellesse nähtusesse üsna ükskõikselt.

"Metamfetamiini suhtutakse praeguseni Põhja-Koreas nagu mingisse väga tugevasse energiaainesse, umbes nagu võimendatud Red Bulli," nentis Soulis asuva Kookmini ülikooli teadur Andrei Lankov, kelle sõnul on näha, et selle narkootikumiga kaasnevaid riske alahinnatakse tugevalt nii võimude kui ka ühiskonna poolt.

Metamfetamiin saabus Korea poolsaarele 20. sajandi alguses Jaapani koloniaalvõimu ajal. Kui Lõuna-Koreas hakati seda hiljem sarnaselt muu maailmaga ohtlikuks narkootikumiks pidama ja keelustama, siis Põhja-Koreast põgenenute kinnitusel on seda jagatud sealsetele sõduritele ning samuti on tähelepanuväärne, et alates 1970. aastatest on mitmed Põhja-Korea diplomaadid jäänud välismaal vahele narkosmugeldamisega.

1990. aastatel hakkas aga vaesunud Põhja-Korea tootma metamfetamiini ekspordiks ning selle rahaks tegemisel tehti koostööd Hiina ja Jaapani kuritegelike grupeeringutega.

2000. aastate keskel aga hakkas riiklikult toetatud metamfetamiini tootmine vähenema, mis omakorda tähendas, et üle jäi palju inimesi, kellel oli oskus metamfetamiini valmistada. Need inimesed hakkasidki ainet iseseisvalt tootma ja kohalikul turul müüma.

On teada, et riigis, kus on puudus ravimitest ja paljudel puudub ligipääs adekvaatsele arstiabile, otsivad inimesed abi narkootikumidest, nii stimulantidest kui ka opiaatidest.

Erinevate allikate kohaselt on metamfetamiini kinkimine uue aasta puhul eriti populaarne noorte hulgas.

Põhja-Korea valitsus on korduvalt eitanud metamfetamiini tootmist ja seda, et ainet elanikkonna seas ulatuslikult tarbitakse.

Eksperdid aga kinnitavad, et metamfetamiini, kohaliku nimega pingdu, tarbimine on põhimõtteliselt avalik saladus - seda kingitakse nii sünnipäeva, kooli lõpetamise kui ka aastavahetuse puhul.

Kuigi metamfetamiin on Põhja-Koreas ebaseaduslik nii nagu ka eraettevõtlus, on see de facto lubatud, sest võimuesindajad võtavad altkäemaksu ning riigivõim vaatab olukorrale teadlikult läbi sõrmede, sest korruptsiooniahel liigub tippu välja.

Seni, kuni narkomaania ei kujuta otsest ohtu Kim Jong-uni režiimi püsimisele, vaid hoopis tuimestab diktatuuririigi elanike tahet ja mõttemaailma, laseb valitsus sellel olukorral jätkuda hoolimata tohutust ohust elanike tervisele. Ainsaks vastumeetmeks paistavad olevat mitmel pool üles pandud propagandaplakatid, mis annavad teada, et narkootikumid on kahjulikud - kusjuures mitte inimestele, vaid eelkõige riigile.