Kui võrrelda paberraha mikroobidega saastatust polümeerraha saastatuse tasemega, kuid selgus, et raha materjal ei mängi siin rolli: mõlemat tüüpi rahad on samal tasemel mikroobidega kaetud.

USA nõuab, et Hiina teeks laiaulatuslikke muudatusi oma kaubandustavades, mis on Ühendriikide silmis ebaõiglased. Eriti puudutab vaidlus USA tehnoloogia ja intellektuaalomandi vargust ja piiranguid Hiinas äri tegevatele firmadele.

USA president Donald Trump viitas sel nädalal, et on valmis leppele jõudmise tähtaega 1. märtsist kaugemale lükkama, juhul kui sellele lähedale jõutakse.

