USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et on valmis kaaluma Hiinaga kaubandusleppeni jõudmiseks praeguse 1. märtsi tähtaja pikendamist.

"Kui me oleme leppele lähedal, siis võin end näha seda veidi pikendamas," ütles Trump Valges Majas.

Kommentaar langeb ajale, mil Pekingis on algamas kaubanduskõneluste kolmas voor. Kõnelustega tahetakse vältida tariifide kahekordistamist 200 miljardi väärtuses Hiina kaupadele.

USA ja Hiina läbirääkijad kohtusid esmaspäeval Pekingis kaubanduskõneluste uueks vooruks.

Detsembris peatas Washington kolmeks kuuks plaani suurendada tariife 200 miljardi dollari väärtuses Hiina impordile, et anda läbirääkijatele aega kokkuleppele jõuda.

Kohtumistel juhib USA delegatsiooni kaubandusministri asetäitja Jeffrey Gerrish, osalevad põllumajandus-, energeetika- ja kaubandusministeeriumide ametnikud.

Hiina delegatsiooni juhib asepeaminister Liu He, keda saadab keskpanga juht Yi Gang.

Hiina president kohtub kõrgete USA kaubandusametnikega

Hiina president Xi Jinping kavatseb kohtuda sel nädalal Pekingisse kaubanduskõnelustele saabuvate kõrgete USA ametnikega, teatas kolmapäeval Hiina meedia.

Xi kohtub reedel Ühendriikide kaubandusesindaja Robert Lighthizeri ja rahandusminister Steven Mnuchiniga, kirjutas South China Morning Post.

"Xil on kavas reedel kokku saada mõlemaga, nii Lighthizeri kui Mnuchiniga," märkis leht informeeritud allikatele viidates.

USA kõrged ametnikud kohtuvad oma Hiina kolleegidega nii neljapäeval kui reedel.

Nad peavad kokkuleppele jõudma 1. märtsiks, mille Donald Trump kaubandusleppe tähtajaks on seadnud, kuigi president ütles teisipäeval, et on sõltuvalt edusammudest valmis tähtaega veidi pikendama.

"Kui me oleme leppele lähedal .... , võin end näha seda veidi pikendamas," ütles Trump Valges Majas.

Washington peatas detsembris kolmeks kuuks Trumpi kava suurendada imporditolle 200 miljardi väärtuses Hiina kaupadele praeguselt kümnelt 25 protsendile, et anda aega läbi rääkida.

Mnuchin ütles teisipäeva õhtul Pekingis ajakirjanikele, et ootab läbirääkimiste algust.

"Me ootame kannatamatult mitut tähtsat kõnelustepäeva," märkis ta lühidalt.

Tema ja teised Ühendriikide ametnikud lahkusid kolmapäeval hotellist ilma sisuliste kommetaarideta.

Pooled on öelnud, et möödunud kuul Washingtonis peetud kõnelustel tehti suuri edusamme, kuid hilisemad kommentaarid on olnud vähem optimistlikud.

Trumpi vihje võimalikule tähtaja pikendamisele rahustas vahepeal närviliseks muutunud rahvusvahelisi finantsturge.

Washington on nõudnud muutusi Hiina väidetavalt ebaõiglases kaubanduspraktikas, sealhulgas tehnoloogia ja intellektuaalse omandi varguses ning terves hulgas takistustes, mis välisfirmadele Hiina turul on seatud.

Hiina on väljendanud valmisolekut suurendada importi Ühendriikidest, kuid on vähetõenäoline, et see soostub muutma oma tööstuspoliitikat, nagu näiteks kärpima valitsuse subsiidiume.

Mõlemad riigid on juba kehtestanud tariife teineteise kaupadele enam kui 360 miljardi dollari väärtuses.