Lisaks unikaalsetele sajanditevanustele kirikutele on seni olnud kindlustamata ka Saaremaa muuseumile kuuluv Kuressaare piiskopilinnus. Peamiseks põhjuseks tuuakse rahapuudus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui 350 aasta vanune Kuressaare raekoda, mis kuulub Saaremaa vallale, on kindlustatud, siis sajakonna meetri kaugusel olev Kuressaare Laurentiuse kirik, mis ei ole küll Saaremaa vanimate kirikute topis, aga on oma ajaloos põlenud vähemalt kahel korral, on kindlustamata. Samas on viimase kümnekonna aastaga kirikusse investeeritud suurusjärgus miljon eurot.

"Aktuaalsele kaamera" andmetel on kindlustamata ka kõik teised Saaremaa luteri kirikud.

"Ma usun, et igat objekti tuleb kindlasti eraldi vaadata. On väga võimekaid kogudusi, kes suudavad maksta kõik maksud, mis on vaja. Aga on kindlasti neid ja samas väikesi kogudusi, kelle käes on tohutult hinnaline väärtus, mis on Eesti rahvale oluline. Võib olla seal tuleks jälle õlg alla panna," nentis EELK Valjala, Kaarma ja Muhu koguduste õpetaja Hannes Nelis.

Aga ka maailmas ainulaadne Kuressaare piiskopilinnus on kindlustamata ja polegi ka kunagi kindlustatud olnud. Nende kivimüüride bilansiliseks väärtuseks on hinnatud enam kui 6 miljonit eurot.

"Praegu ei ole meil mitte midagi kindlustatud. Nii et siiani mängime hea õnnega lihtsalt. Ja miks ta nõnda on kujunenud, ega täpselt ei teagi. Eks vanast järjest on ka jäänud lihtsalt lootuse peale, sest iga-aastased maksed oleksid tuhanded eurod ja siiamaani muuseumil ei ole ka sellist raha kusagilt võtta," rääkis Saaremaa muuseumi haldusjuht Tõnu Sepp.

Võibolla aga siiski pole kõik nii võimatu. Veel teisipäeval küsis Valjala koguduse õpetaja Hannes Nelis ühelt kindlustusseltsilt ligi 800 aasta vanusele kirikule kindlustust ja sai ka pakkumise. Kui unikaalne kirikuhoone kindlustada tulekahju, vandalismi ja loodusjõudude vastu ühele miljonile eurole, tuleks aastamaks pisut üle 500 euro.