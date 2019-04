Fotod ja videod: Pariisi Jumalaema kiriku sisemus pärast põlengut

Pariisi Jumalaema kirikus pole esmaspäeval puhkenud tulekahju teinud täielikku hävitustööd, sest osa sisearhitektuuri detaile, näiteks altar ja osa vitraaže on säilinud.

Tõenäoliselt kaitsesid kiriku sisemust need kivist võlvid, mis puidust katusestruktuuris märatsenud leekidest hoolimata kokku ei varisenud.

Tulekahju põhjust pole veel lõplikult välja selgitatud, kuid juurdlust teostavate võimuesindajate hinnangul peetakse kõige tõenäolisemaks, et põleng puhkemine on seotud parajasti katedraalis toimunud renoveerimistöödega. Seda, et juhtumi näol oleks tegu tahtliku süütamisega, politsei hetkel tõenäoliseks ei pea.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on lubanud, et Prantsusmaa ja kogu Euroopa üheks olulisemaks kultuurimälestiseks olev katedraal ehitatakse uuesti üles ning hoone taastamise heaks on lubanud annetada juba suur hulk rikkaid inimesi ja organisatsioone.

Täielikult samal kujul katedraali taastada ilmselt ei õnnestu, kuid kuna tegemist on ühe kõige paremini dokumenteeritud sakraalhoonega maailmas, on restaureerimiseksperdid suhteliselt optimistlikud. Ehk hoone struktuur on suures osas säilinud, rahastuse leidmisega ilmselt probleeme ei teki ning Prantsusmaal peaks olema käepärast kogu oskusteave, mis sellise eesmärgi saavutamiseks vaja läheb.

Kiriku sisemusest pärast põlengut on meedias avaldatud rohkelt video- ja fotomaterjali, millest järgnevalt ka kokkuvõte:

Au lendemain de l'incendie, les images de l'intérieur de la cathédrale sont saisissantes --> https://t.co/1QCT3lr89a — Le Parisien (@le_Parisien) April 16, 2019

Ombres et lumières... Photo prise dans Notre-Dame ce matin (source à l'intérieur) pic.twitter.com/CugK7RzxE2 — Louis Hausalter (@LouisHausalter) April 16, 2019