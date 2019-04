Prantsusmaa Rahvusassamblee liige ja president Emmanuel Macroni erakonda kuuluv Bruno Bonnell on veendunud, et Jumalaema kirik tuleb uuesti üles ehitada. Raha on selleks korjatud juba ligikaudu 700 miljonit eurot.

Bruno Bonnell ütles, et Jumalaema kiriku tähendus prantslaste jaoks on kindlasti midagi enamat kui pelgalt pika ajalooga katedraal, millest on tehtud filme või kirjutatud raamatuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie jaoks sümboliseerib see Prantsusmaa südant. Nii et see, mis eile toimus, oleks justkui meie südame põlemine. See on väga intiimne tragöödia, kindlasti mitte avalik. Iga prantslane, katoliiklane või mitte, elab seda väga üle. Sidumata seda poliitiliste mängudega, me peame selle katedraali uuesti üles ehitama. See on prantsuse hinge jaoks ülimalt oluline," märkis erakonna République En Marche liige Bonnell.

Tulekahju sundis aga president Emmanuel Macroni edasi lükkama oma kauaoodatud avalduse pärast kaks ja pool kuud kestnud üleriiklikku debatti, mille eesmärk oli leida kollavestide tõstatud probleemidele lahendusi. Alguses kütuseaktsiisi tõusu vastu mõeldud protestid kasvasid aga kiiresti üle üleriiklikeks meeleavaldusteks Macroni poliitika vastu.

Bonnell ütles, et inimesed, kes arvavad, et president pakub 15-minutilise telepöördumisega võluvitsana toimivat lahendust, eksivad. Kõige olulisem on lõhenenud ühiskonda rahu tuua ehk tasakaalupunkti taasleidmist.

"See, mis teeb reformid keeruliseks, nii nagu teil Eestis on olnud näiteks digitaalsed uuendused, see on nendega kaasa tõmmata kogu rahvas, ilma et tekiks ülekohtu tunnet," märkis ta.

Prantsuse meedia spekuleerib, et Macron kuulutab oma avalduses, et tema ametiaja lõpuni ei sulgeta enam ühtegi haiglat ega kooli ja ilmselt langetataksegi makse. Samas kavatsevat Macron sulgeda mitmed nö eliiti tootvad koolid, mis tekitavad ühiskonnas hierarhiat, nagu näiteks kuulus Prantsuse Riigihalduse Kõrgkool, mille lõpetanute seast tuleb lõviosa prantsuse tippametnikest ja -poliitikutest.

Parteikaaslase sõnul on ka tõenäoline, et Macroni üks reforme puudutab rahvahääletusi.

"Ma usun, et nende meetmete seas, mida Macron välja võib pakkuda, võib olla referendum väga konkreetsete küsimuste kohta. Näiteks kas aktsepteerida valimistel tühja sedelit või parlamendiliikmete arvu vähendamise küsimus. Prantsusmaal on referendum väga kindlalt piiritletud. Seal peab olema üks konkreetne küsimus, millele saab vastata kas jah või ei," lausus Bonnell.