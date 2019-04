Kaupmehed: pühad valgete munade hinda ei tõsta

Lihavõtete eel tõuseb järsult nõudlus valgete munade järele, millelt inimkäega lisatav värv paremini silma torkab. Kaupmehed kinnitavad, et pühade tõttu nad munade hinda ei tõsta, hinda kujundab turuolukord.

Kõige odavamaid valgeid mune leiab Eesti kaubandusvõrgust sõltuvalt jaeketist hinnavahemikus 89 senti kuni 1.19 kümnese karbi eest.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütleb, et valgete munade hinda ei mõjuta reeglina pühad, vaid turuseis.

"Hinda mõjutavad mitmed tegurid, mis võivad olla aastate lõikes erinevad. Seepärast ei saa öelda, et munade hind oleks pühade eel tõusnud," ütleb Bats.

Hetkel saab odavaima kümmepaki valgeid mune Rimist hinnaga 99 senti. Lihavõtete ajal tõuseb munamüük Rimides 80 protsenti.

"Vabalt peetavate kanade ja õrrekanade munade osakaal müügis tõuseb aasta-aastalt, kuid siiski eelistab 90 protsenti klientidest osta puurikanade mune," tõdeb Bats, kes soovitab eelistada "õnnelike" kanade mune. "Nii saab igaüks toetada neid kanakasvatajaid, kes pakuvad vabalt peetavate ja õrrekanade mune."

Rimi on üle minemas puurikanade munadest loobumisele, ent üleöö seda teha ei saa, sest nendega ei jõua veel kogu vajadust katta.

Kohupiima läbimüük kasvab Rimis pühade eel kahekordseks. Lisaks munadele ja kohupiimale on populaarsemad kaubaartiklid veel kohupiimakreemid ja -pastad ning vahukoor.

"Valmistoidu, eriti peolauale sobilike kaupade müük kasvab pühade ajal samuti," kinnitab Bats.

Prisma juhatuse liige, sortimendidirektor Pille Raaliste kinnitab, et munade hinnatase on püsinud stabiilsena vähemalt aasta algusest.

"Eranditult kõik Prismades müüdavad munad on Eesti päritolu ning valida on mitmete tootjate vahel. Loomulikult on võimalik klientidel oma

ostueelistustest lähtuvalt valida lihavõttemune kõikides kanapidamisviisides – nii puurikanade, mahetootmise, vabalt peetavate kui ka õrrekanade mune," loetleb Raaliste.

Enimostetud M-suuruses munad maksavad 99 senti kümmepaki eest.

"Lihavõttepühade eel tõusevad märgatavalt selliste toodete müügid, mis on otseselt seotud traditsioonilise lihavõttelauaga ehk lisaks valgetele kanamunadele ostetakse tavapärasest rohkem kohupiima, võid, vahukoort, samuti sidrunit ning kuivatatud puuvilju, mida kasutatakse pasha valmistamiseks. Nende toodete koguseid oleme Prismadesse tavapärasest rohkem varunud," kinnitab Raaliste.

Pühade puhul on kohupiim müügil tavapärasest suuremates pakendites. Samuti on sortimendis pashamaitselisi kohupiimakreeme. Nagu teistegi pühade ja tähtpäevade eel, suureneb nüüdki ka valmistoidu, nagu salatid ja täidetud munad, müük.

Ka Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitab, et valgete munade hind ei ole pühade tõttu tõusnud ega ka tõuse. Coopi kauplustest leiab neid hinnaga 1.19.

"Läbimüügi osas prognoosime munade müügile ca 30-protsendist kasvu ning sarnast kasvu ka pasha valmistamiseks vajalikele toodetele," ütles Miido.

Lisaks munadele on sel nädalal populaarsemad tooted pühadetoitude valmistamiseks vajalikud kohupiim, või, pähklid ja kuivatatud puuviljad.

Järjest enam aga haaravad inimesed ka valmistoodete järele, mistõttu valmivad Coopi köögis spetsiaalselt pühadeks pashamaitselised kohupiimakreemid ja kohupiimavormid, aga ka valmis pasha.

Maxima on võtnud pühade eel fookusesse M-suuruses valgete munade müügi ja kehtestanud sellele kampaaniahinna 89 senti kümnese karbi eest.

"Oleme eelmise aastaga võrreldes koguseid tuntavalt suurendanud ja võrreldes tavaperioodiga suureneb rahva seas munade ostmine ca kümme korda," ütleb Maxima müügiosakonna juht Kadi Lainelo.

Menukamate kaubaartiklite seas on ka või, suhkur ja kohupiim.

Samuti kasvab valmistoidu ja maiustuste läbimüügi osakaal. Munadepühal lähevad Maximas hästi kaubaks jänesekujulised šokolaadid, magusavaliku komplektid ja šokolaadikompvekid, aga lisaks maiustele ka valmisroad ja värvilised tordid.

"Kel pole aega küpsetamiseks, siis on meil selleks puhuks valmistatud omamärgi tootena pasha kuivatatud puuviljade ja goji-marjadega," lisab Lainelo.