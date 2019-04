Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab 58-aastast Meelis Osa ja 56-aastast Mart Riebergi avaliku korra raskes rikkumises vägivalda kasutades.

Süüdistuse järgi togisid mehed mullu 26. novembril EKRE meeleavaldusel lavale ronida üritanud ja mikrofoni enda kätte haaranud Tarandit, viimane pääses siiski vigastusteta.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Alar Lehesmets ütles, et oma seisukohtade kaitseks vägivalla kasutamine on lubamatu.

"Igal inimesel on õigus meelt avaldada ning riigikogu esine plats Toompeal ongi kõige õigem koht, kus oma arvamus välja öelda. See õigus peab jääma igale inimesele ning seejuures ei tohi keegi karta, et teda oma mõtete välja ütlemise eest võidakse rünnata," ütles Lehesmets.

Kriminaalasja uuris Põhja prefektuur ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

Kohus määras esimese istungi 10. maile.

Karistusseadustik näeb sellises kuriteos süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.