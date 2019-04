"Rõhutasime partneritega juba läbirääkimiste alguses, et edendame just sidusat, sallivat ja turvalist ühiskonda, kus pole kohta rahvuste vahelise vaenu ilmingutel, antisemitismil ega ühiskonda lõhestaval retoorikal. Eesti elu edeneb palju jõudsamalt toetudes lahketele sõnadele ja headele lausetele kui teravate hüüdsõnade ja salvavate märkuste abil," rääkis Ratas riigikogu ees.

Ta lisas: "Me kõik saame ja peame oma poliitilises tegevuses pingutama, et meie inimeste kartusi maandada ning ühiskonda rahustada. Me tõestame, et seisame Eesti tervikliku arengu ning iga inimese heaolu eest."

"Seejuures töötame iga päev ka kõigi nende heaks, kes loodavat valitsust seni veel ei toeta. Peaminister on peaminister kõigile Eestimaa inimestele, mitte ainult neile, kes teda toetavad või on valinud. Samuti peab valitsus töötama kõigi meie inimeste parima tuleviku nimel. Minu jaoks ei ole ega saa olema meie ja teie Eestit, on ainult üks - meie kõigi Eesti," rääkis Ratas.

Ilmtingimata peab valitsus Ratase sõnul tasandama paisunud lõhesid siinsete kogukondade vahel - jõukamate ja vaesemate vahel; maapiirkondade ja linnade vahel; liberaalse ja konservatiivse maailmavaatega inimeste vahel.

"Ühiskonna sidusus tähendab ka tasakaalukamat ja ühtsemat regionaalset arengut. Valitsus peab nägema meie kohalikke omavalitsusi eelkõige heade partnerite ja kaastöötajatena ning ühiselt maapiirkondade elu ja arengut toetama. Just sel põhjusel jätkame ka riigipalgaliste töökohtade Tallinnast maakondadesse välja viimist," rääkis Ratas.

Ratas lisas: "Tõhusalt valitsetud Eesti tähendab, et meie inimeste hääl mõjutab riigivalitsemist ka valimistevahelisel ajal. Samuti seda, et riik on efektiivne ning meie käsutuses olevad vahendid on hästi ja vastutustundlikult kasutatud."

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ei saanud riigikogult piisavalt toetushääli valitsuse moodustamiseks. Volituste andmise poolt oli 45 ja vastu 53 riigikogu liiget, kaks saadikut ei osalenud hääletusel.

Valimised võitnud Reformierakonnal on riigikogus 34 kohta, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal (SDE) kümme.

Koalitsioonileppe allkirjastanud Keskerakonnal on riigikogus 25 saadikut, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) 19 ja Isamaal 12. Kokku seega 56 häält.