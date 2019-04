Rail Baltic Eesti projekti koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul on Ülemiste reisiterminali jaoks vajaliku maa ostmise tehing tehtud ning uus arhitektuurikonkurss ettevalmistamisel.

"Läbi on räägitud nii arhitektide liidu kui (Tallinna) linnaga ja see peaks loodetavasti olema selle või järgmise kuu küsimus, millal konkurss välja kuulutatakse," ütles Kaunissaare ERR-ile.

Kui konkursile on tööd laekunud, toimub nende hindamine aasta teises pooles. "Kui võidutöö on välja valitud, siis teeme kohe projekteerimise hanke. Loodetavasti saab tänavu selle Ülemiste (terminali) projekteerimise lepingu ära sõlmida," rääkis Kaunissaare.

Seekordse konkursi korraldab Rail Baltic Estonia, eelmise konkursi korraldas Tallinna linn. Eelmise ideekonkursi võitis OÜ Kolm Pluss Üks. Kuivõrd konkurssi korraldades tehti saatuslik viga – rahvusvahelise hanke asemel korraldati siseriiklik, mis seadis projektile märkimisväärse rahalise piirangu – otsustati toonast võidutööd mitte kasutada ning korraldada uus konkurss.

Kaunissaare sõnul läks võidutööga kahjuks nii, et seda ei saa esitada uuele konkursile. "Paraku nii see on. Isegi kui uuele konkursile tullakse sama lahendust pakkuma, siis vahepeal on olukord nii palju muutunud. Me peame ehitama rohkem 1435 (mm) ehk Rail Balticu laiusega teid, mis tähendab, et muutmist vajaks ka terminalihoone layout. Häda on ka selles, et ideekonkursid on anonüümsed, nii et kui keegi tuleb pakkuma täpselt sama lahendust või väga lähedase lahendusega ideed, siis ei ole anonüümsus enam tagatud," selgitas ta.

Kaunissaare kinnitusel mingit sisulist probleemi OÜ Kolm Pluss Üks esitatud lahendusega tegelikult polnud, probleemiks olid hanke tehnilised tingimused.

Neli aastat tagasi toimunud konkursiga võrreldes on muutunud see, et Ülemiste piirkonnal on nüüd detailplaneering, mis annab täpsemad juhised, kuidas peaks piirkonnas eri paigad ühendatud olema. Näiteks peavad ühendatud olema Ülemiste City ja Suur-Sõjamäe tänav.

Tallinna lennujaama poolt eelmisel nädalal avalikustatud ambitsioonikad plaanid Kaunissaare sõnul Rail Balticu planeerimist ei muuda. "Põgusalt ma neid vaatasin. Uute plaanidega on see, et arvestatakse vanade plaanidega ja midagi radikaalset seal küll ei paistnud," ütles ta.