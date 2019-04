MTÜ Eesti Geograafia Selts vaidlustas Tallinna ringkonnakohtus eelmise aasta 11. detsembril Tallinna halduskohtus rahandusministeeriumi kasuks langetatud otsuse. Selts tahab, et kohus tühistaks rahandusministeeriumi käskkirjad, millega riigihalduse minister kehtestas Harju, Pärnu ja Rapla maakonnaplaneeringu "Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine".

Seltsi hinnangul ei arvestanud riik maakonnaplaneeringute läbiviimisel võrdväärselt kõikide mõistlike alternatiividega ja keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel jäeti tähelepanuta olulised keskkonda mõjutavad asjaolud.

Halduskohus leidis, et kaebus ei ole põhjendatud. Geograafia selts kaebas otsuse edasi Tallinna ringkonnakohtusse.

Kolmapäeval toimunud istungil määras kohus otsuse kuulutamise ajaks 23. mai, ütles ERR-ile kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Teise kaebuse Tallinna ringkonnakohtusse on esitanud MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja MTÜ Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), teatas Vilu. Tegu on samuti halduskohtu otsuse edasikaebamisega ning ka sellega nõutakse maakonnaplaneeringute kinnitamise tühistamist. Selles asjas on ringkonnakohus määranud kohtuistungi ajaks 10. juuni.

Rail Baltic Estonia projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare ütles ERR-ile, et maakonnaplaneeringute vastu esitati kohtusse kokku seitse kaebust. "Esimeses kohtuastmes olid kõik otsused Rail Balticu jaoks positiivsed," märkis ta.

Praegu kohtus olevate kaebuste kohta ütles ta, et need on pikad ja põhjalikud ning vaidlustatud on põhimõtteliselt kõik, mis võimalik.