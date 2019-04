Mullu 9. detsembril said kõik raudteehuvilised teha kaasa viimase rongireisi Pärnust või rongile lihtsalt perroonilt lehvitada. See oli mõnevõrra kurb sündmus, mida osati ka lõbusalt võtta. Juba siis ütles Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare, et raudteelõiku võiks tulevikus kasutada, et Rail Balticu tarvis ehitusmaterjale vedada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seal on erinevaid materjale, on rööpad, liiprid, liiv, graniitkillustik. Kuid meile on eriti oluline just see, et me saaksime seda sama raudteed mööda vedada põlevkivi n-ö aherainena välja toodud materjalist toodetud killustikku. See kindlasti aitab suurel määral kaasa sellele, et pole vaja avada täiendavaid kaevandusi selle materjali jaoks. Me paneme tegelikult päris suuri panuseid sellele, et me saaksime just seda aherainest valmistatud killustikku Rail Balticu ehitusel kasutada," rääkis Kaunissaare.

See, kui raudtee tehtaks korda nii, et kaubarongid liiguksid kiirusega 40 kilomeetrit tunnis, läheks maksma kuus miljonit eurot. Sellekohast otsust veel tehtud pole, aga see oleks mõistlik, rõhutab Kaunissaare. Aga sellest uuringust käib läbi ka rahasumma, mis kuluks, kui raudteelõik remonditaks reisijateveoks, kus rongid liiguvad 100 kilomeetrit tunnis.

"Töös endas on ka toodud, et raudtee kapitaalremondi maksumus on ca 300 000-400 000 eurot kilomeeter, mis teeks maksumuse vahemikuks 20-27 miljonit eurot," sõnas Kaunissaare.

Kaunissaare tõdes, et kapitaalremondi järel saaks raudteed kasutada 25-30 aastat, aga kuna Rail Baltic valmib palju varem, poleks sellisel investeeringul mõtet.