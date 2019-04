Kreml: kohtumisel Eesti presidendiga räägitakse heast ja halvast

"Tähtis kohtumine. (...) Juba palju aastaid ei ole Eesti ja Venemaa vahel olnud mingeid tipptasemel kohtumisi," ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov neljapäeval ajakirjanikele.

Samas meenutas ta, et "Eestisse kulgevad meie energiakandjad, on majanduskoostöö, vastastikused investeeringud, on mitmesuguseid teineteist puudutavaid muresid ja foobiaid, mida Baltimaades hoolikalt viljeletakse".

"Kohtumine on seepärast tähtis, et seal saab arutada kõiki neid positiivseid ja negatiivseid teemasid," rõhutas Peskov.

Ta ütles, et presidendid suhtlevad algul kitsas ringis, seejärel jätkavad aga töölõuna formaadis laiema seltskonnaga.