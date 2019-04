Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval kohtumise eel, et president Vladimir Putin püüab hajutada kohtumisel Kaljulaidiga Eesti hirme oma turvalisuse pärast. Kommersant küsis seetõttu Kaljulaidilt, kas Eestil on tõepoolest selline hirm.

"Eesti on NATO liige, seega me ei muretse oma territoriaalse terviklikkuse ja turvalisuse pärast. Sest NATO poliitika toimib 100 protsenti. Me kardame, et rahvusvaheline õigusruum võib variseda kokku, kuna osad riigid ei järgi seda. Nad ei täida paljusid leppeid ja hoiduvad kõrvale (julgeoleku - Kommersant) debatist," vastas Kaljulaid.

President ütles, et ta läks kohtumisele Putiniga eelarvamusteta ja avatud südamega ning tema hinnangul oli see vastastikune.