Renoveeritud Eesti suursaatkonna hoone Moskvas on Eesti kõigi aegade esimene saatkonnahoone ning ainus, mis on olnud Eestiga seotud kõik viimased 99 aastat.

Kirjastaja ning raamatukaupmehe Vladimir Dumnovi häärber valmis aastal 1906, see on varajuugend, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Kõige ilusam ruum hoones on ballisaal, kus vabariigi aastapäeval võetakse vastu 300 külalist. Selle hoone algusaegadest on veel alles kristallist lühtrid ja marmorkaminad. Nõukogude ajal ehitati majale teine pool, mis tegutses hotellina ja kuhu sattus igasugust rahvast.



"Väga huvitav detail, kui põrkad kokku hotelli koridoris Tadžikistani peaministriga, kes hakkab kohe pakkuma võimalust teha alumiiniumiäri ja teenida miljoneid," meenutas aastatel 1995-1999 Moskvas suursaadik olnud Mart Helme.

Helme meenutas, kuidas nad alumise korruse akendele trellid ja turvakiled ette panid. 2007. aastal, mil saatkonda ründasid našistid, ilmnes, et sellest on vähe.



2005.-2008. aastani Moskvas suursaadik olnud Marina Kaljurand ütles, et 2007. aastal tulistati konsulaati. "Ja meie aknad ei olnud kuulikindlad, nii et see kuul oli hommikul meie konsuli töökabinetis," lausus ta.

Nii nagu jäid kehvemaks Eesti-Vene suhted, lagunes ka Eesti saatkonnahoone Moskvas. Mingil määral oli see ka poliitiline žest. Aga eks kõnekaid sõnumeid saadeti ka teiselt poolt.



Otse saatkonna vastas asub tuletõrjedepoo ja Jüri Luik meenutab, kuidas ühel väga külmal 24. veebruaril korraldati just enne vastuvõttu selle maja ees õppus, tee kasteti veega üle ja külalised kukkusid peole saabudes.



"Neilgi oli natuke piinlik, aga nad ütlesid, et tund aega varem olid nad saanud korralduse alustada massiivseid õppusi sellel meie saatkonna esisel tänaval," sõnas Jüri Luik, suursaadik Moskvas aastatel 2013-2015.



Ühel päeval pöördus aga Luige poole saatkonda valvav miilits, keda võiks pidada selle suure remondi käimalükkajaks.

"Küsis, kas me ei ole plaaninud majas veidi remonti teha. Sellepärast, et maja fassaad hakkas samm-sammult murenema," meenutas Luik.

Luik ajas välja raha, 2015.-2018. aastal suursaadik olnud Arti Hilpuse meeskond sai välislähetuse ehitusplatsile.

"Mõni noorem ja täiesti puhanud närvidega kolleeg tuli ütlema, et tead, ma vist täna lähen ja töötan koduses arvutis edasi, sest kui puurhaamriga akna taga vahetult töötatakse, ega siis sellest kirjatööst vist kõige paremat tulemust välja ei tule," tõdes Hilpus.

Praegune suursaadik Moskvas Margus Laidre leiab, et on renoveeritud Moskva saatkonna avamise igati ära teeninud.

"Stockholmis, Berliinis ja Londonis olen mina olnud ehitaja ja remontija ja ma loodan, et mu head kolleegid ja sõbrad ei pane pahaks, kui ütlen, et selle kirsi tordil nopin ma suure hea meelega," kinnitas Laidre.

Homme oodatakse saatkonda president Kersti Kaljulaidi.