Briti kopteriüksus demonstreeris "Aktuaalsele kaamerale" oma praegu Eestis lendavat lindu. Brittidel oli oma tagamõte - viimasel ajal on kaevatud öiste kopterilendude üle. See oli osa treeningust, mida piloodid peavad tegema igas uues missioonipaigas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Britid lubavad, et edaspidi on vaiksem.

"Öine lendamine on kõige raskem ülesanne kopteripiloodi jaoks. Selle oskuse proovilepanekuks kõrgeimal tasemel nad peavad pimedas lendama, et olla võimelised kiiresti tegutsema oma operatsioonialas. See treening on nüüd läbi," selgitas Wildcat kopterite üksuse ülem major Al Rivett.

Wildcat on Briti uus luurekopter. Sellel on sensorid sihtmärkide tuvastamiseks pika maa tagant. Kopter võib olla ka liikuv juhtimispunkt ja transpordialus.

Eestis harjutavad kopterid koostööd meie ja NATO lahingugrupis osalevate teiste liitlastega.

Eesti maastik erineb Inglismaa omast ja on vaheldus pilootide treeningus.

"Siin on väga lauge maa, mis on sobilik meie sensorite kasutamiseks - kaugele on näha. Pole reljeefset maastikku ega künkaid. Meie oleme harjunud künkliku maastikuga Suurbritannias," ütles Rivett.

Teisalt pakub metsane ja soine maastik vähem võimalusi maandumispaikade leidmiseks.

Briti kopterid on Eestis teist aastat ja piloodid on teinud koostööd Eesti, Prantsuse, Ameerika ja nüüd ka Belgia lennujuhtide ja hävitajatega. Kopterid ei jää Eestisse NATO lahingugrupi alaliseks osaks.

"Eesti talvel on kasutuskõlbulik harjutusaeg ilmast tingituna palju lühem. Me käime siin parimal ajal treeningutingimuste seisukohalt. Olud halvenevad talve tulekul," selgitas Rivett.

Kopter on õrn olend. Selle käigushoidmine eeldab hulka toetavat taustsüsteemi, mida praegu Eestis pole.

"Suurim probleem meie jaoks on arvatavasti kaugus kodubaasist. See tähendab tagavaraosadega varustamist - pilootide varustust ja kopteri varuosi," ütles Rivett.

Siin saavad aga koos harjutada Briti väe erinevad üksused ning Ämari toimib ööpäevaringselt ja seitse päeva nädalas.