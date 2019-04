Ukrainlased valivad pühapäeval presidenti ja teises voorus on vastakuti praegune riigipea Petro Porošenko ja meelalahutaja Volodõmõr Zelenski. Kõik küsitlused näitavad, et Zelenski võidab ülivõimsalt.

Volodõmõr Zelenski hääletas Kiievi lihtsas äärelinnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valima saabunud Zelenskit ümbritses kaamerate parv, mis voolas temaga koos nagu jõgi. Valimisjaoskonna trepil paljud operaatorid aga seiskusid, kuna vaateväljale oli tekkinud midagi veelgi huvitavamat - Femeni aktivist, kes väitis, et Ukraina saab endale presidendiks põrsa kotis.

"Esimeses voorus ma käisin hääletamas. Teises ma ei tea, kelle poolt hääletada. Ei suuda valikut teha," ütles aktivist.

"Täna kindlasti võidavad ukrainlased, võidab Ukraina ja ma loodan, et võidab aus valik," sõnas Zelenski.

Valimas käinud Nadežda hinnangul väärivad mõlemad kandidaadid võimalust. "Mõlemad kandidaadid väärivad võimalust ja mõlemad püüdlevad parema elu, ilusama elu, euroopaliku elu poole. Üks on selline rikas ärimees, teine on selline lõbus poiss, kuid tema tulevikunägemus on kaasaegsem," rääkis Nadežda.

Irina hääletas Zelenski poolt. "Sest rohkem kedagi väärikamat ei ole. Sellepärast ma tema poolt hääletasingi. Teda usaldan ma rohkem. Porošenko poolt hääletasin ma eelmine kord ja midagi head sellest ei tulnud," põhjendas ta.

Juri aga toetas Porošenkot. "Sest esimeses voorus ma tema poolt ei hääletanud, aga minu kandidaat ei pääsenud teise vooru. Ja praegu on meil valik kitsas, on selline reegel, et kahest halvast tuleb valida vähem halb," põhjendas ta.

Valimisjaoskonnad suletakse kell 20. Küsitluste kohaselt võidab Zelenski suure ülekaaluga.