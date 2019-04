"Täna on meil teie näol olemas ainult väga ilus, kallis ja kirgas kommipaber. Ja sellest ümbrisest võib igaüks leida seda, mida tahab. Kes leiab tariifide langetamise, millest rääkis Volodõmõr, kes leiab õpetajate palga suurusega 4000 dollarit, kes leiab pensionide tõstmise, kes leiab tagasipöördumise Venemaa rüppe, aga võib ka leida leida tee Euroopasse. Kuid härra Volodõmõr, te ise rääkisite, et te olete põrsas kotis. Aga te ei ole põrsas kotis, te olete kott, aga teie kotis on mustad põrsad, kaasa arvatud oligarhid," ütles Petro Porošenko laupäeva õhtul Kiievi staadionil toimunud debati ajal oma vastasele Volodõmor Zelenskile.

"Mis puudutab põrsast ja kotti. Te just ütlesite, et ma olen põrsas kotis või kott või veel keegi. Mulle tundub, et parem on olla põrsas kotis, kui hunt lambanahas," vastas seepeale Zelenski.

Kui tahad saada presidendiks, pead olema valmis rahva ees põlvitama ning konkureerima sinuga koos valimisjaoskonda saabunud poolpalja meeleavaldajaga.

Viis aastat tagasi nägime Maidani, nüüd näeme, kuidas Ukraina, keda on süüdistatud ka marurahvusluses, valib endale presidendiks juudisoost meelelahutaja. Seega on Ukraina peagi ainus riik peale Iisraeli, kus nii president kui ka peaminister (Volodõmor Groisman) on rahvuselt juudid.

"Ukrainlast Porošenkot võib siis nii vihata, et tema asemel hääletatakse inimese poolt, kes mitte ainult ei tea poliitikast mitte midagi, koomiku poolt, kes on ka veel juut. Tuleb välja, et versioon sellest, et juute siin ei armastata, ei kannata kriitikat," rõhutas Poliitiliste konfliktide uurimise keskuse juht Mihhail Pogrebinski.

Mida ootavad inimesed presidendilt, kellel puudub igasugune poliitiline kogemus? Riik on ju sõjas.

"Ukrainale on vaja võimalust. Võimalust, mis teeks Ukraina paremaks ja mis lähendaks teda Euroopale. Mitte ainult sõnades, vaid ka tegelikkuses," arvas ERR-iga rääkinud Zelenski valija Roman.

Aga Zelenski ise ütles, et ta ei ole poliitik?

"Teate, meil oli 28 aastat väga palju poliitikuid. Kuid see ei viinud meid lähemale Euroopale ega teinud rahva elu paremaks. Seega oleks vaja proovida süsteemivälist poliitikut, kellel oleks võimalus saada poliitikuks nullist alustades," vastas Roman.

Zelenski meeskonna sõnul on Ukraina ajaloolisel teelahkmel, kus lõpeb vana süsteem ning algab unistuste maa.

Zelenski valimisstaap asub ööklubis, mis asub hoones, mille katusele lasi võimult tõrjutud president Viktor Janukovitš omal ajal ehitada endale helikopteriplatsi. Nüüd läheb siit lendu uus president ja pole teada, kui pikaks kujuneb tema lend.

Võit tuleb suur, üle 70 protsendi. Zelenski lubab, et suhteid Venemaaga jääb lahendama Normandia formaat.

"Me tegutseme igal juhul Normandia formaadis, jätkame Minski protsessi, me anname sellele uue hoo. Ja arvan, et meil tulevad kaadrimuudatused. Igal juhul jätkame Minski suunal lõpuni selleks, et peatada tulevahetus," kinnitas Zelenski.

Zelenski on lubanud, et kõiki olulisemaid küsimusi Ukrainas hakatakse otsustama referendumitel.

"Meil on juba valmis seaduseelnõud, mis puudutavad otsedemokraatiat, see puudutab referendumeid, rahvainitsiatiive, rahvasaadikute tagasikutsumist. Ja igas nimetatud valdkonnas oleme valmis pakkuma lahendusi, mille oleme üle võtnud erinevatest riikidest," rääkis Zelenski nõunik Ruslan Stefantšuk.



Zelenski õigusnõunik Ruslan Rjabošapka lubas, et juba tuleval aastal on Ukraina seljatanud ühe oma suurima vaenlase. "Järgmisel aastal ei räägita Ukrainast enam kui ühest kõige korrumpeerunumast maast Euroopas."

Populaarses telesarjas "Rahva teener", kus Zelenski mängis presidenti, mängis kaitseministrit Oleksandr Pikalov. Kas ta oleks nõus nüüd ka päriselt Zelenski meeskonnas ministriks saama?

"Mulle nii meeldib olla kloun ja naerutada inimesi. Mulle meeldib mu amet, sada protsenti," vastas Pikarov.

Kannel: Zelenski andis lubadusi, mida on keeruline täita

Ukrainas valimisi kajastamas käinud ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel ütles "Välisilmale", et Zelenski andis juba valimisõhtul ukrainlastele selliseid lubadusi, mida on keeruline täita.

"Tema esimene lubadus oli see, et "sõbrad, valijad, Ukraina rahvas, ma mingil juhul ei vea teid alt". Aga mida tähendab selline sõnum - ma ei vea teid alt? Sa ei saa kunagi olla kõigile meelepärane. Siin on veel see konks, et väga paljud inimesed, kes hääletasid tema poolt, tegelikult ei suutnud sõnastada seda, mida nad üldse tahavad uuelt presidendilt. Eelkõige olid need valimised ikkagi nagu referendum, nagu umbusaldushääletus Porošenko vastu," selgitas ta.

Teine lubadus oli korruptsiooni vähendamine juba järgmiseks aastaks. "Viimased 15 ja rohkem aastat on räägitud sellest, et tuleb uus mees võimule ja juurib korruptsiooni välja. Sellega pole kuskile jõutud. Selline lubadus on ülimalt populistlik ja see näitab, et sa tegelikult ei mõtle realistlikult midagi saavutada või on see lillelapselik mõtlemine," rääkis Kannel.

Kannel ei usu, et Zelenski kõik viis aastat presidendiametis vastu peab.

Vaata Astrid Kandle pikemat analüüsi "Välisilma" stuudios artiklile lisatud videost.