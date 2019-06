Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene nentis, et ainuüksi viimase pooleteise aasta jooksul on Tallinki tegevus maismaal kiiresti laienenud, seda eelkõige mitmete uute frantsiiside ja kaupluste näol. Tallinkil on ambitsioone ning juba teatavas arengufaasis projekte oma tegevuse oluliseks laiendamiseks mandril, nii Eestis kui mujal ning nende plaanide edukaks elluviimiseks kutsutigi meeskonda kogenud tippjuht Kõvask.

Tallink Grupi rahvusvahelise kaldakaubanduse juhina vastutab Kõvask Tallinki ja tütarettevõtete rahvusvahelise kaldakaubanduse strateegia välja töötamise ja elluviimise eest, kaldakaubanduse äri- ja tootmiskontseptsioonide eest, kalda tootmisüksuste eest, kaldakaubanduse müügipunktide ja –üksuste eest, juhib frantsiiside omandamist ning tegeleb Tallinki tegevuste laiendamisega rahvusvaheliselt.

Katre Kõvask asub tööle Tallink Grupi peakontoris Tallinnas 22. augustil. Kõvaskile kuulub 1200 Tallinki aktsiat.