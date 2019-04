Mida president ütles nende ministrikandidaatide kohta, kellest juba osa täna on käinud tema juures kohtumas? Mida ta neilt uurima hakkab?

Ma arvan, et see on väga positiivne, et vabariigi president soovib kohtuda, eriti nende kandidaatidega, kes pole võib-olla ühiskonnas oma poliitilises tegevuses olnud avalikkuse ees, et kuulata nende mõtteid ja kindlasti küsida neid küsimusi, mida vabariigi president soovib nende käest küsida. Vastavad kohtumised olen ka mina teinud nende inimestega ära.

See on täiesti arusaadav, et president soovib tutvuda EKRE ministrikandidaatidega, kes tõepoolest avalikkuse jaoks on üsna tundmatud nimed. Aga Urmas Reinsalu, kes on Eesti poliitikataevas olnud juba 15-20 aastat, kes on kõikidele tuntud inimene. Miks tema ka välja kutsuti?

Kui kutsujaks on vabariigi president, mitte Jüri Ratas, siis mul on keeruline öelda. Aga ma arvan, et ju president soovib lihtsalt infot vahetada ja natuke kuulata ka poliitilisest seisust, olukorrast. Ma arvan, et see on igati mõistlik. Seda enam, et Urmas Reinsalu uues valitsuses alustab tööd välisministrina ning välisministeeriumi ja väliministri koostöö vabariigi presidendiga on väga oluline. See on ka presidendi üks tööülesanne - Eestit esindada rahvusvahelisel areenil.

Kas president avaldas muret selle kohta, et Urmas Reinsalu saamine välisministriks võib segada meie väljavaateid saada ÜRO julgeolekunõukogus ajutine liikmestaatus?

Kuna see kohtumine oli presidendiga meil koos lähimate ametikaaslastega omavahel, siis hakata rääkima täpselt sõna-sõnalt, mis seal kohtumisel oli, ma ei pea seda õigeks. Aga sellist muret president ei avaldanud.

Kas te Keskerakonna juhina olete õnnelik, et ühtegi Keskerakonna ministrit välja ei kutsutud?

Ei oska sellises skaalas küll hinnata - õnneliku ja õnnetu olemise skaalal -, keda kutsuti või keda mitte. Mina Keskerakonna ühe liikmena presidendi juures käisin.

Kas teil teiste uue valitsuse võimalike osapooltega on ka kokku lepitud, mis siis ikkagi juhtub, kui president otsustab, et ta ei kinnita ametisse ja ei anna heakskiitu osale ministritest?

Ei ole kokku lepitud, ei ole sel teemal ka arutanud.

Mis siis ikkagi juhtub? Viite siis vähemalt need ministrite nimed riigikogu ette kinnitamiseks esmaspäeval, kes on selle kadalipu läbinud?

Eks siis saab seda olukorda arutada. Ei ole sel teemal mõttevahetusi tulevaste ministrikandidaatide ja ka koalitsioonipartneritega pidanud.

Nii et te ei ole valmis selliseks olukorraks, et president võib tõrkuda mõne nime osas?

Nagu ma ütlen, me ei ole neid arutelusid pidanud, siis ma kuskilt ei loe välja seda, et ma ei ole selleks valmis.

Viimane küsimus puudutab hoopis teist valdkonda. Tanel Kiik on suundumas sotsiaalministri ametikohale - kes saab peaministribüroo uueks juhiks?

Kindlasti väärikas inimene ja ma usun, kui need sündmused on käes, siis tuleb see inimese nimi ka välja öelda.

Teil on ta juba välja valitud?

Meil veel käivad läbirääkimised, nii et läbirääkimistefaasis on hetkel veel natuke vara selle nimega avalikkuse ette tulla. Kui need läbirääkimised on lõppenud, siis kindlasti ma seda teen.