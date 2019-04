Esmaspäeval kohtus Kaljulaid rahvastikuministri kandidaadi Riina Solmani (Isamaa) ja EKRE poolt estiatud maaeluministri kandidaadi Mart Järviku, keskkonnaministri kandidaadi Rene Koka ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusikuga.

Teisipäeval kohtub president Kaljulaid välisministri kandidaadi Urmas Reinsaluga (Isamaa) ja siseministri kandidaadi Mart Helmega (EKRE).

Kaljulaid on varem avaldanud soovi kohtuda ministritega, kes on avalikkusele vähetuntud või esinenud tema hinnangul avalikkuses arusaamatust põhjustanud avaldustega.

Juhul kui Kaljulaid näitab loodavale valitsusele rohelist tuld, annavad tulevased ministrid ametivande riigikogu ees tõenäoliselt tuleval esmaspäeval.

Järvik: EKRE retoorika on juba muutunud

Järvik ütles pärast presidendiga kohtumist, et tema on oma väljaütlemiste eest juba nahutada saanud ja see teema lahendati. Järvik jagas omal ajal Facebookis postitust "Emmede aeg on läbi, issid on kodus", kus "emmedena" kujutati Kaja Kallast, Kersti Kaljulaidi ja Kristina Kallast ning "issidena" Mart Helmet, Jüri Ratast ja Helir-Valdor Seederit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina arvan, et EKRE retoorika on juba muutunud tasapisi ja muutub veelgi. Et ei näe probleeme," lausus Järvik.

"President soovitas hoida viisakat tsiviliseeritud joont ja mul kahtlemata ei ole ka põhjust sellega mitte nõustuda. See on kahtlemata väga hea soovitus. Eelkõige suhtlus peaks olema konstruktiivne, inimlik, partnereid austav," kommenteeris kohtumist omakorda väliskaubanduse- ja IT-ministri kandidaat Marti Kuusik.