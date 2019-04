Reinsalu ütles pärast kohtumist ajakirjanikele, et ta rääkis presidendiga välisministri ja presidendi omavahelise suhtluse olulisusest, samuti Eesti välispoliitilistest sihtidest. Reinsalu sõnul andis Kaljulaid ülevaate ka kohtumisest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Reinsalu sõnul ränderaamistikuga ja piirilepinguga seonduv jutuks ei tulnud.

Reinsalu tunnistas, et välispoliitikas on oodata positiivseid ja Eesti rahva huvidele vastavaid muutusi.

Tulevane välisminister ütles veel, et nüüd kui Eesti on juba võtnud ette tee ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks, siis tuleb sellel teel võtta kuld- , mitte hõbemedal.

Helme: meil on raskusi opositsioonist välja tulemisega

Mart Helme ütles pärast kohtumist, et presidendiga tuli jutuks Kaljulaidi Moskvas käik. Samuti rääkisid nad Eesti väliskaubandusest, majandusest ja rikkuse juurde loomisest.

Helme sõnul rääkisid nad ka tema persoonist ja selle võimalikust sobivusest ametisse, samutisse EKRE retoorikast.

"Retoorika puhul ütlesin ma, et meil on mõningaid raskusi opositsioonist välja tulemisega. Et me oleme nii harjunud sellega, et meil on vaja ainult laskemoona, et tulistada. Nüüd me peame võib-olla hakkama ka vaatama selle pilguga ringi, et võib-olla tuleb laskemoona koguda hoopiski riigi juhtimiseks ja mitte oponentide pihta tulistamiseks," sõnas Helme.

Helme rääkis, et president küsis tema plaanide kohta siseministrina ja seda kui palju on Helme juba jõudnud end selle valdkonnaga kurssi viia.

"Ma olen teinud ka eeltööd, ma olen kohtunud siseministeeriumi kantsleriga, olen kohtunud ka erinevate ametite peadirektoritega, nad on mulle esitanud juba oma jõulukinkide nimekirjad, ehk kõik asjad, mis on vajaka," rääkis Helme.

EKRE väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusiku politseile jääknähtudega vahelejäämist ei arutatud.

Esmaspäeval kohtus Kaljulaid rahvastikuministri kandidaadi Riina Solmani (Isamaa) ja EKRE poolt estiatud maaeluministri kandidaadi Mart Järviku, keskkonnaministri kandidaadi Rene Koka ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusikuga.

Kaljulaid on varem avaldanud soovi kohtuda ministritega, kes on avalikkusele vähetuntud või esinenud tema hinnangul avalikkuses arusaamatust põhjustanud avaldustega.

Juhul kui Kaljulaid näitab loodavale valitsusele rohelist tuld, annavad tulevased ministrid ametivande riigikogu ees tõenäoliselt tuleval esmaspäeval.

Täna kell 15.30 toimub Kadriorus pressikonverents, kus president Kersti Kaljulaid teeb ülevaate peaministrikandidaadi Jüri Ratase ja ministrikandidaatidega kohtumise tulemustest. ERR-i uudisteportaal teeb pressikonverentsist otseülekande.