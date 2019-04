Kuigi riigikogu valimiste eel võis tänavapildis tunduda, et Isamaa on valimisreklaamidele rohkem raha kulutanud kui teised erakonnad, siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) esitatud aruande järgi oli Isamaa 652 000 euro suuruse kampaaniakuluga parteidest alles neljandal kohal.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles "Aktuaalsele kaamerale", et komisjon otsustas seetõttu Isamaa reklaamikulusid siiski lähemalt uurida.

"Selge on see, /.../ et mingid anomaaliad reklaamikampaaniates sellel valimiskorral on olnud," kinnitas Tarand, kelle sõnul on vihjeid tulnud ka varem ja neid levitasid konkureerivad erakonnad juba enne valimispäeva.

Uuringufirma EMOR ülevaade reklaamikampaaniatest räägib sama keelt. Isamaa kampaania oli mahukaim ja maksnuks turuhinnas 4,2 miljonit eurot. Arvestada tuleb, et suured kampaaniad saavad suuri soodustusi ja tegelik kulu poleks olnud nii suur. Siiski näitavad andmed, et Isamaa reklaamimaht ületas teisel kohal olnud Reformierakonda 30 protsendi võrra.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles selgituseks, et EMORi arvestatud mahud on küll õiged, kuid oluline on reklaami tegelik hind ja seda on suutnud neile tagada koostööpartnerist agentuur.

"Isamaa ise ei ole kunagi ühegi kanaliga läbirääkimisi pidanud, meil on meediaagentuur - see on Eesti suurim ja meie hinnangul parim agentuur, me oleme selle tegevuse ja hindadega väga rahul olnud ja kavatseme neid ka edaspidi kasutada," rääkis ta.

Isamaa eelistatumaks reklaamikanaliks olid Postimees Gruppi kuuluvad Kanal 2 ja uudisteportaal postimees.ee. Postimehe omanik Margus Linnamäe kuulub Isamaasse ja on partei suurtoetaja.

Postimees Grupi juht Andres Kull ütles, et rahanumbreid kokku lüües oli neil Isamaa ja Reformierakonna reklaam võrdne ning et mingeid soodustusi Isamaale ei tehtud.

"Mina näengi nii, et ausam on toetada avalikult parteid, nagu Margus Linnamäe on teinud ja ülejäänud äri on business as usual (tavapärane äri – toim.)," lausus ta.

Kaarel Tarandi sõnul peab Isamaa ise suutma dokumentidega tõendada, et dopingut pole tarvitatud ja ükski väljaanne neile põhjendamatuid reklaamisoodustusi pole teinud.

ERJK järgmine koosolek toimub mai keskel ja siis peaks olema selge, kas Isamaa osas kerkinud kahtlustel on alust.