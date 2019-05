"Nagu komisjonis kuu aega tagasi otsustasime - kontrollime reklaamikulude aruanded põhjalikult üle, mitte ei usu ainult neid andmeid, mida meile lahkesti arvutab välja ajakirjandus," ütles ERR-ile komisjoni aseesimees Kaarel Tarand.

Ta märkis, et komisjon on tööga praegu niiöelda poole peal ja tulemustest veel raporteerida ei saa. "Nii see järelevalve käib, see ei toimu meediaga samas tempos."

On väidetud, et ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valimiskampaania tulud ja kulud ei klappinud, kuigi nende erinevus polnud nii suur nagu Isamaa puhul.

"Sellele osutas pigem ajakirjandus ja konkureerivad poliitikud. Komisjon ei näita veel kellegi peale näpuga enne arvutuste lõppu. Üle tuleb kontrollida kõik aruanded ja vaadata, et kas midagi jääb silma, mis erineb üldpildist. Me kontrollime kõiki ja lisaküsimusi hakkame esitama kontrolli tulemuste alusel. Kui põhjus tekib," rääkis Kaarel Tarand.

ERJK järgmine koosolek toimub kuu aja pärast. "Siis ka tulevad otsused. Kõik protseduurilised ettepanekud tuleb teha läbi ja ettekirjutuse tegemiseni võib minna pool aastat. Sellised on tähtajad. Tempo on, nagu ta on," tähendas Tarand.

Ajaleht Eesti Ekspress kirjutas aprilli lõpus, et Isamaa deklareeris tänavu esimese kvartali valimisreklaamide kuluks 652 000 eurot, kui Reformierakond deklareeris 1,1 miljonit. Samas uuringufirma Kantar Emor mõõtmiste järgi tegi Isamaa samal perioodil 30 protsenti rohkem reklaami kui Reformierakond.