Serbia ja Kosovo nõustusid jätkama kõnelusi

Serbia ja Kosovo nõustusid esmaspäeval Berliini tippkohtumisel jätkama kõnelusi pärast seda, kui Saksa ja Prantsusmaa liider hoiatasid neid, et erimeelsuste lahendamine on tähtis tulevasteks suheteks Euroopa Liiduga.

Saksa kantsler Angela Merkel ja Prantsuse president Emmanuel Macron võõrustasid Serbia ja Kosovo liidreid töölõunal.

Kosovo president Hashim Thaci ja Serbia riigipea Aleksandar Vučić ütlesid hiljem, et nõustusid kohtuma uuesti Pariisis juuli alguses.

Merkel märkis, et hiljutine läbimurre pikas nimetülis Kreeka ja Makedoonia vahel võiks olla eeskuju vaidluste lahendamiseks Serbia ja Kosovo vahel.

"Me nõustusime selle ühise algatusega, kuna me panustame Lääne-Balkani riikide Euroopa väljavaatesse," ütles Merkel koos Macroniga, viidates väljavaadetele lähedasematest suhetest EL-iga.

"See on Euroopa huvides, et selles regioonis oleks positiivne areng," lisas ta.

Berliini kohtumisest võtsid osa ka Euroopa Liitu kuuluvate Horvaatia ja Sloveenia liidrid ning ka teised Lääne-Balkani riikide juhid. Sellel osales ka EL-i välispoliitikajuht Federica Mogherini.

Merkel ja Macron rõhutasid, et Lääne-Balkani riikide Euroopa Liidu liikmesuse väljavaated ei olnud Berliini kohtumise teemade seas, kuid lisasid, et see on Euroopa Komisjoni kätes.

"Pigem on see stabiilsuse poliitika, mida me sellesse regiooni tahame," ütles Prantsuse president.