Eelmisel nädalal soovitas Komisjon alustada Põhja-Makedooniaga liitumiskõnelusi. Lõpliku otsuse läbirääkimiste kohta peavad tegema liikmesriigid, vahendasid ERR-i teleuudised.

Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker kinnitas, et see on juunikuise ülemkogu päevakorras.

Põhja-Makedoonia peaminister Zoran Zaev märkis omakorda, et riik ei kiirusta Euroopa Liitu astumisega, aga on valmis selle nimel pingutama, kuni Euroopa Liit Põhja-Makedooniat selles toetab.

"Meie, kandidaatriigid usume vist Euroopa väärtustesse isegi rohkem kui mõned liikmesriigid. Ma loodan, et ka meie kui kandidaatriik suudame Euroopale midagi anda. Meil on võimalus alustada kõnelusi ja osaleda Euroopa asjades, tänu nimevaidluse lõpetanud Prespa lepingule ja tänu koostööleppele Bulgaariaga. Me ajame Euroopa asja euroopalikult, normaalselt," rääkis Põhja-Makedoonia peaminister Zoran Zaev.