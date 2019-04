Eesti Rahvusringhäälingu kõrgemas juhtimisorganis ringhäälingunõukogus on esindaja igast riigikogu fraktsioonist.

Ametist lahkunud riigikogu liikmetest kuuluvad nõukokku Martin Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE), Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaast, Heidy Purga Reformierakonnast, Kalvi Kõva Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE), Marika Tuus-Laul Keskerakonnast ja Krista Aru Vabaerakonnast.

Kuna Vabaerakond riigikokku ei pääsenud, siis Aru enam ringhäälingunõukokku parlamendi esindajana kuuluda ei saa. Ka EKRE peab ministriametisse asunud Martin Helme asemele uue liikme leidma.

EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles ERR-ile, et oma kandidaati nad veel välja valinud ei ole. ERR-i andmetel on erakonnas arutatud, et sellele kohale asuks Urmas Reitelmann.

ERR-i soovib andmetel soovib Kalvi Kõva ringhäälingunõukokogu liikme kohast loobuda ja võimalik, et sellele kohale esitatakse Jevgeni Ossinovski kandidatuur. Ametlikult SDE seda kinnitada ei soovi, põhjendusega, et lõplik otsus on veel langetamata.

Samuti pole Reformierakond otsustanud, kas ringhäälingunõukokku jääb nende esindajaks Heidy Purga, samuti pole Isamaa veel jõudnud arutada, kas nende poolt jätkab Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

Teisipäeval esimest korda kogunenud riigikogu kultuurikomisjon saatis fraktsioonidele kirja, kus palus neil ringhäälingunõukokku oma kandidaadi esitada. Nimed peaks olema teada järgmise nädalal alguseks.

Ringhäälingunõukogu praeguse koosseisu esimees on Rein Veidemann. Ekspertidena kuuluvad sinna Agu Uudelepp, Paavo Nõgene ja Pille Pruulmann-Vengerfeldt.