May konservatiivne valitsus saavutas eelmise aastal lõpuks Euroopa Liiduga nn lahutusleppe, kuid Briti parlamendi alamkoda on selle kolm korda tagasi lükanud.

Ta ei ole suutnud veenda ka paljusid Brexitit toetavaid seadusandjaid enda konservatiivses parteis nõustuma leppega, mis nende arvates hoiab Ühendkuningriigi liiga seotuna EL-i reeglitega.

Valitsus on pidanud opositsioonilise Tööparteiga mitu nädalat läbirääkimisi kompromissi üle, kuid kohtumised ei ole andnud soovitud tulemust.

"Me teame, et meil on vaja lõpetada see määramatus ja teha seda niipea kui võimalik ja ma loodan, et kokkulepe saavutatakse," ütles May. "Me kindlasti läheneme sellele avatud meelega."

Konservatiivid ja leiboristid on erimeelt selles, kui tihedat majandussuhet EL-iga taotleda pärast Brexitit.

May rõhutas, et kui lähiajal ei jõuta kokkuleppele, tuleb parlamendi alamkojal hääletada mitme Brexiti variandi üle.

ÜK pidi esialgse kava kohaselt lahkuma EL-ist 29. märtsil, kuid nüüd on see edasi lükatud 31. oktoobrini.