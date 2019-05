Peaminister Theresa May konservatiivid kaotasid võimu mitmes omavalitsuses ja jäid ilma sadadest kohtadest, aga neid ei saanud leiboristid, vaid hoopis väiksemad erakonnad.

Tulemused ei näi 23. mail peetavate Euroopa Parlamendi valimiste eel kuigi roosilised kummagi suure erakonna jaoks.

Ühendkuningriik pidanuks 29. märtsil Euroopa Liidust lahkuma ning europarlamendivalimisi polnud sestap üldse kavas. Lahkumistähtaeg lükati aga 31. oktoobrini edasi ja nii tuleb riigil EL-i liikmena läbi viia ka valimised.

Neljapäeval peeti kohalikud valimised peamiselt Inglismaa maapiirkondades - võistlus käis rohkem kui 8000 kohaliku nõukogu koha pärast.

Valimisekspert John Curtice ütles BBC-le, et konservatiivid ja leiboristid said valimistelt ühesuguse sõnumi ja kaotasid mõlemad hääli.

Suured parteid "kaotasid kõige rohkem hääli piirkondades, kus nad olid tugevaimad" - konservatiivid Lõuna-Inglismaal ja Tööpartei põhjas.

Kõigis Põhja-Iiri 11 kohalikus omavalitsuses jagati kohad provintsi oma parteide vahel.

Konservatiivid on olnud neljapäevaste valimiste piirkondades traditsiooniliselt tugevad ja nii oli neil ka rohkem kaalul.

Viimati peeti kohalikud valimised 2015. aastal koos parlamendivalimistega, kus toonane konservatiivist peaminister David Cameron saavutas ootamatult enamuse.

Leiboristid läksid seekord võitlusse kehvemast positsioonist ja neil näisid olevat suuremad võiduvõimalused, kuid kaotasid ka nemad.

Kui loetud oli üle kolmandiku häältest, võidutsesid Brexiti-vastased liberaaldemokraadid ja rohelised ning sõltumatud kandidaadid.

Eelmise aasta kohalikest valimistest paremini läks aga ka Brexitit pooldaval Ühendkuningriigi Iseseisvusparteil (UKIP).

"Liberaaldemokraadid on selle aasta valimiste võitjad, meil on juba nüüd 15 aasta parimad tulemused ja võite on oodata veelgi," ütles erakonna esimees Vince Cable.

"Valijad saatsid selge sõnumi, et nad ei usalda enam konservatiive, kuid nad keelduvad premeerimast ka leiboriste, sest see partei väänab tõtt tänases suures küsimuses, milleks on Brexit," sõnas ta.

Kahe suure erakonna probleemid võivad veelgi teravneda europarlamendivalimistel, sest seal tuleb neil võistleda arvamusküsitlustes kõrgele kohale tõusnud Brexitiparteiga ja Brexiti-vastase ühendusega Change UK, mille moodustavad suures osas Tööparteist (ja ka Konservatiivsest Parteist) lahkunud tsentristid.

Kumbki uus ühendus ei võtnud osa kohalikest valimistest, sest neil ei jäänud aega piisavalt kandidaate leida.